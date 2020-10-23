Jared Leto yeniden Joker

23 Ekim 2020 Cuma, 02:00

Jared Leto, Zack Snyder'ın Justice League filminde yeniden Joker'e hayat verecek.

The Suicide Squad filminde Joker'e karaktere hayat veren Leto'nun Zack Snyder'ın hazırladığı Justice League'de yer alacağı açıklandı.

Yıldız oyuncu, bir süre önce başlayan ek çekimlere dahil olacak. Filmde Joker dışında orijinalin aksine Darkseid, Lex Luthor ve Deathstroke karakterleri de seyirci karşısına çıkacak.