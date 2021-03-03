Jeff Buckley’nin yaşamı filme uyarlanacak: 'Everybody Here Wants You'

03 Mart 2021 Çarşamba, 00:05

“Penny Dreadful” dizisinde Dorian Gray’i, tarihin en yüksek bütçeli Broadway müzikali “Spider-Man: Turn off The Dark”ta Peter Parker’ı canlandıran Reeve Carney, bu kez Jeff Buckley’ye hayat verecek.

Aynı zamanda bir müzisyen olan Carney, solisti, gitaristi ve şarkı yazarı olduğu Carney grubuyla Arcade Fire ve U2’nun stadyum turnelerine ön grup olarak katılmıştı.

Bantmag'in aktardığına göre, Joy Division solisti Ian Curtis’i konu eden “Control” filminin yapımcılarından Orian Williams, Buckley filminde ilk yönetmenlik deneyimini yaşayacak.

Williams, My Bloody Valentine, Slowdive, Primal Scream gibi grupların plak şirketi Creation Records’ı konu edecek ve bu yıl yayımlanacak olan “Creation Stories”in de yaratıcı ekibinde.

Film, Buckley’nin ailesi tarafından da destekleniyor. Müzisyenin annesi ve filmin yapımcılarından biri olan Mary Guibert, Buckley hayranlarına gerçek olaylara sadık kalınacağı sözünü vererek, “Ne kadar uzun sürerse sürsün, bu işi olabilecek en iyi şekilde yapabilecek doğru ekibi bir araya getirme konusundaki arzum gerçek oluyor” açıklamasında bulundu.