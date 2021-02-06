Jennifer Lawrence, film setinde kaza geçirdi

06 Şubat 2021 Cumartesi, 17:19

Oyuncu kadrosunda Timothee Chalamet, Ariana Grande, Leonardo DiCaprio, Chris Evans ve Meryl Streep gibi ünlü yıldızlar da yer aldığı komedi filmi Don't Look Up'ın çekimleri pandemi kuralları çerçevisinde devam ediyor.

Oscar ödüllü oyuncu Boston’daki çekimler sırasında sette bir cam parçasının gözüne gelmesiyle küçük bir kaza geçirdi.

Sette gerçekleşen kontrollü bir patlamada fırlayan cam, Lawrence’ın göz kapağını kesti.

Boston Globe’un haberine göre perşembe günü gece yarısından sonra meydana gelen kazada yaralanmanın boyutuna dair bir bilgi verilmedi.

Prodüksiyonda görevli olan iki kaynağa dayandırılan haberde, sağlık görevlileri geldiğinde Lawrence'ın yüzünü tuttuğu ve çekimlerin Cuma günü durdurulduğu belirtildi.

Adam McKay'ın yönetmen kadrosunda oturduğu film insanlığı dünyayı yok edecek ve gittikçe yaklaşan bir asteroit konusunda uyarmak için medya turuna başlayan iki gök bilimcinin hikayesini anlatıyor.

Don't Look Up'ta alt düzey denilebilecek iki bilim insanı dünyaya yaklaşan bir meteorun olduğunu keşfeder. Meteor, 6 ay içerisinde dünyaya çarpacaktır. İkili, basına açıklama yapmak için bir tur düzenlerler. Ama hiçkimse onlara inanmayacaktır. Filmde iki bilim insanını Jennifer Lawrence ile Leonardo DiCaprio canlandıracak.

(NTV)