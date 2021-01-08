Jeremain Lens Beşiktaş'tan ayrılıyor
Beşiktaş'ta Jeremain Lens ile yollar ayrılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri Ligi ve Katar Ligi'nde teklif alan Hollandalı oyuncuyu, devre arası transfer döneminde siyah beyazlı takıma veda edecek
Beşiktaş'ta sezon başı kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, kariyerine Arap Yarımadası'nda devam etmeye hazırlanıyor.
Siyah beyazlı yönetimin takım bulmasını istediği 33 yaşındaki oyuncu, kendisine gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Sezon başında Lens'i isteyen Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain'in, Hollandalı oyuncuya ilgisi sürüyor. Al Ain dışında Katar Ligi'nden de teklif alan Lens, kararını kısa süre içinde vererek tercihini yapacak.
Beşiktaş, yıllık ücret yükünden kurtulmak için bonservis talebinde bulunmayacak.
Beşiktaş'ın 5 milyon 589 bin Euro maliyet ile kadrosuna kattığı Lens, bu sezon 1 milyon 950 bin Euro yıllık ücret alıyor.
Sözleşmesi 2022 Haziran'da bitecek 33 yaşındaki oyuncu, siyah beyazlı takımda forma giydiği 4 sezonda çıktığı 102 maçta 12 gol attı, 20 asist yaptı.
Kaynak:Ntv Spor
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