"Jet hızında atama" haberine jet hızında erişim engeli
Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü'nün oğlu Taha Hülagü'nün, Kocaeli Üniversitesi’nden mezun olur olmaz sınavsız olarak önce AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde SEKA Müze Müdürü yapıldığı ardından yine sınavsız olarak Özel Kalem Müdürü olduğunu, burada 1 gün çalıştıktan sonra da ‘memur’ olarak, Cumhurbaşkanlığı Kamu Diplomasisi'ne geçiş yaptığı haberlerine 2 gün yayında kaldıktan sonra erişim engeli getirildi.
Gazetemiz internet sitesinde yayınlanan, “Jet hızında yükseliş: 1 günde memur olup Cumhurbaşkanlığı’na atandı” haberi, 2 gün yayında kaldıktan sonra erişim engeli getirildi. Söz konusu habere, birçok gazetede de aynı şekilde erişim engeli getirildi.
Haberler, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye yazılı sunduğu soru önergesinde yer alan bilgileri içeriyordu.
Karar, Taha Hülagü’nün başvurusu sonrası Kocaeli 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nce alındı. Taha Hülagü, başvurusunda haber ve yorumların gerçeğe aykırı olduğunu öne sürerek onur, şeref ve saygınlığına saldırı olduğunu söyledi.
Başvuruyu inceleyen hakimlik, 2 gün yayında kalan haberlerin okuyucu ve kamuoyunda tahrik ve tepkiye sebebiyet verecek nitelikte olduğuna, iddia edilen olayların meydana geliş tarihi ile haberleştirme tarihi arasında uzun bir zaman bulunduğuna ve söz konusu iddialar ilgili haberlerin daha önce de internet sitelerinde yer aldığına, aynı iddiaların aylar sonra yeniden verilmesinde güncellik unsuru bulunmadığına karar vererek Taha Hülagü’nün kişilik haklarının ihlal edildiğine hükmetti.
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