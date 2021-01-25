Joe Biden, transseksüel bireylerin orduya katılma yasağını kaldırdı
ABD Başkanı Joe Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından getirilen transseksüel bireylerin orduya katılma yasağını kaldırdı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, göreve başladığı ilk yılda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada transseksüellerin ABD ordusuna katılmasının yasaklanacağını duyurmuştu. Söz konusu yasak 2019’un Nisan ayında yürürlüğe girdi.
20 Ocak’ta yemin törenin ardından Beyaz Saray’a geçen ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump’ın getirdiği bu yasağı kaldırdı.
En Çok Okunan Haberler
- Gökçek'ten partisine: Bazı şerefsizler...
- Soylu'ya hakaret eden kişi hakkında iddianame düzenlendi
- CHP’li vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayacak
- Kanser hastası yurttaş Erdoğan'a seslendi: Aç yatıyorum!
- Ülkü Ocakları'nı ziyaret eden komutandan açıklama
- CHP'li belediye başkanından İnce sinyali
- Faşizmin tuzakları
- MHP'den Türkeş'e sert 'azgın milliyetçilik' yanıtı
- Cumhuriyet: Y’nin üstünde şarapnel var
- Binali Yıldırım neden FETÖ kumpasına sahip çıkıyor?
Video Haberler
- Meral Akşener Endişeliyim deyip Erdoğan'a seslendi
- Kanadalı mucit, motorlu sırt çantasıyla böyle kaydı
- Avrupa Uzay Ajansı 'mavi ışık' görüntüsünü yayınladı
- Komşusunun kafa attığı esnaf hastanelik oldu
- Hem okuyup hem çobanlık yapan Şevki, fenomen oldu
- Metrobüs durağında dikkat çeken anlar!
- İstanbul'un göbeğinde skandal olay!
- İspanya'yı Hortense fırtınası vurdu
- Dikkat! Maskede bu hatayı sakın yapmayın
- İstifa mı ediyor? AKP'li başkandan dikkat çeken paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- Gökçek'ten partisine: Bazı şerefsizler...
- Soylu'ya hakaret eden kişi hakkında iddianame düzenlendi
- CHP’li vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayacak
- Kanser hastası yurttaş Erdoğan'a seslendi: Aç yatıyorum!
- Ülkü Ocakları'nı ziyaret eden komutandan açıklama
- CHP'li belediye başkanından İnce sinyali
- Faşizmin tuzakları
- MHP'den Türkeş'e sert 'azgın milliyetçilik' yanıtı
- Cumhuriyet: Y’nin üstünde şarapnel var
- Binali Yıldırım neden FETÖ kumpasına sahip çıkıyor?