Joe Biden’dan ‘Rusya şimdiden 2022 ara seçimlerine müdahale ediyor’ iddiası

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’yı ‘dezenformasyon’ yoluyla 2022 Kongre seçimlerine müdahale etmekle suçladı.

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2021 Salı, 23:51
Joe Biden’dan ‘Rusya şimdiden 2022 ara seçimlerine müdahale ediyor’ iddiası
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ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi’ni ziyaretinden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Biden, “Rusya tarafından yapılan siber saldırıların gerçek askeri çatışmaya dönüşme riskini taşıyor” uyarısında bulundu.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre Biden, “Rusya şimdiden 2022 seçimlerine dezenformasyon yayarak müdahale ediyor” iddiasında bulundu.

ABD lideri bu suçlamaya hiçbir delil sunmadı.


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