Joe Biden’dan Trump, Beyaz Saray'ı bırakacak mı?" sorusuna yanıt
ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, "Trump, Beyaz Saray'ı bırakacak mı?" sorusuna "Gerekirse ordu devreye girer ve onu çıkartır" sözleriyle yanıt verdi.
ABD’de seçimleri kabul etmeyi reddeden Donald Trump Yüksek Mahkemeye başvuracağını dile getirmişti. CNN Türk televizyonunun aktardığına göre Biden,"Trump, Beyaz Sarayı bırakacak mı?" sorusuna karşılık olarak; "Gerekirse ordu devreye girer ve onu çıkartır" yanıtını verdi.
Donald Trump yasal ve meşru yolları kullanarak itiraz hakkını elinde bulunduruyor ancak delil sunamazsa 20 Ocak yeni başkanın göreve başlayacağı tarih olacak.
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