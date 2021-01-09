Joe Biden'dan Trump'ın azledilmesi gündemine ilişkin açıklama
ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, Donald Trump'ın görevden alınmasını destekleyip desteklemediği konusunda sorulan soruya, "Trump'ın azli Kongre'nin kararı" dedi. Biden Trump’ın yemin törenine katılmamasına ilişkin, "Gelmemesi iyi bir şey, o, ülke için utanç kaynağı'' değerlendirmesinde bulundu.
ABD Kongre baskının ardından Donald Trump’ın azli gündeme geldi. Delaware'de kabinesine seçtiği yeni üyeleri tanıtan Biden, ABD Kongresine baskında hayatını kaybeden polisin yakınlarına başsağlığı diledi ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti.
Söz konusu baskının ardından Trump'ın azledilmesine yönelik tartışmaların sorulduğu Biden, kendisinin koronavirüsle mücadele, aşı ve ekonomiye odaklandığını dile getirerek, "Bu, Kongre'ye bağlı, Kongre'nin vereceği bir karar" yanıtını verdi.
“UTANÇ KAYNAĞI”
Biden, baskındaki güvenlik zafiyetine ilişkin ise soruşturma başlatılması gerektiğini vurguladı. Trump'ın 20 Ocak'ta yemin törenine gelmeyeceğinin hatırlatılması üzerine Biden, "Gelmemesi iyi bir şey, o, ülke için utanç kaynağı'' değerlendirmesinde bulundu.
Biden, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yemin törenine katılıp katılmayacağına ilişkin soruya karşılık ise "Onu orada görmekten onur duyarım" dedi.
DEMOKRATLARIN AZİL ÇAĞRISI
Amerikan medyasında yer alan ve Kongre kaynaklarına dayandırılan haberlere göre Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, hafta başında Trump'a karşı harekete geçmeyi planlıyor.
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Demokrat vekillerle cuma günü yaptığı toplantıda, "Trump'ın Mike Pence tarafından görevden alınmasını tercih ettiğini", ancak bunun olmaması durumunda kendilerinin azil sürecini başlatacaklarını söylediği kaydedildi.
Kongre baskını dolayısıyla Trump'ı sorumlu tutan Demokratların, çoğunluğu ellerinde tuttukları Temsilciler Meclisinde hızlı bir şekilde azil soruşturması açıp ardından Meclis Genel Kurulunda oylama yapabilecekleri belirtiliyor.
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