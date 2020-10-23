John Ogu'dan boykot çağrısı

23 Ekim 2020 Cuma, 11:48

Nijerya’da Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibi’ne (SARS) karşı devam eden protestolara, milli futbolcu John Ogu’dan destek geldi. Son olarak, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Adalah’ta forma giyen Ogu, geçtiğimiz ay Arabistan’dan ayrılarak ülkesine döndü. BBC’de yer alan haberde, Ogu, Nijerya’da haftalardır devam eden protestolara destek verilmesini ve oluşturulan polis birimi SARS’ın dağıtılmasını talep etti. Nijeryalı futbolcunun BBC’de yer alan açıklamasında şu ifadeler yer aldı; ‘’ Bizi temsil eden politikacıların yaptıklarından sonra, bizim sahaya çıkıp ülkemizi temsil etmemizin hiçbir anlamı yok. Yaptıklarına son verip bizi dinlemeleri en mantıklı çözüm olacak. Onlardan, polis vahşetini durdurmalarını istiyoruz. Cinayetlerin durmasını, daha çok iş imkânı ve düzgün kanunlar istiyoruz. Diğer arkadaşlarımın ne yapmak istediğimi anladıklarını biliyorum. Gelecek aylarda oynayacağımız maçları boykot edersek iyi sonuçlar alacağımızdan eminim. Bu konuda kimseyle konuşmadım. Boykot olup olmayacağını bilmiyorum. Takım arkadaşlarımın ne hissettiklerini bilmiyorum ama tüm bu yaşananları düşündüklerinden eminim. Ölen insanları düşündüğümde ülkemi temsil etmek için milli takıma nasıl gidebilirim? ‘’

Devam eden protestolara ilişkin açıklama yapan futbolculardan birisi olan Manchester United’ın forvet oyuncu Odin Ighalo, Twitter’dan yaptığı açıklamada Nijerya’da yaşanan olayları utanç verici olarak nitelendirerek; ‘’ Yaşananlardan dolayı gerçekten utanıyorum ve artık yoruldum. ‘’ dedi.