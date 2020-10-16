Johnny Depp, Karayip Korsanları hakkında konuştu: 'Filmi başarısızlığa uğratmamdan korktular'

Siyah İnci’nin Laneti (Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl) 2003’te vizyona girmeden önce gişede düşük bir noktada kalacağı yönündeki tahminlere meydan okuyarak ciddi bir başarı elde etmişti. Filmin unutulmaz karakter Kaptan Jack Sparrow’u canlandıran oyuncu Johhny Depp, yeni açıklamalarda bulunarak, yapımcıların filmi başarısızlığa uğratmasından endişe ettiklerini anlattı.

cumhuriyet.com.tr
16 Ekim 2020 Cuma, 12:34
Johnny Depp, Karayip Korsanları hakkında konuştu: 'Filmi başarısızlığa uğratmamdan korktular'
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Filmin, başarısının önemli bir kısmını Johnny Depp’in göz dolduran oyunculuk performansına borçlu olduğu düşünülüyordu. Ancak filmin yapımcıları çekimler sırasında unutulmaz karakter Kaptan Jack Sparrow’u canlandıran oyuncunun filmi başarısızlığa uğratmasından endişe duymuş. 

Independent Türkçe'nin We Got This Covered'dan aktardığı haberine göre Zürih Film Festivali’nde konuşan Depp, yapımcıların karakteri canlandırma biçimine verdiği tepkiyi şu ifadelerle anlattı:

"Gerginlerdi. Kimsenin Kaptan Jack Sparrow’un söylediklerini anlamayacağından endişe duyuyorlardı. Onlardan, 'Sarhoş mu? Sarhoş musun? Ellerinde ne var?' diye telefonlar aldım. Cesaretim en ufak biçimde kırılmadı, beni kamçıladı. Eğer endişeleniyorlarsa işimi doğru yaptığımı biliyordum. Hafifletmemi istediklerinde dozunu artırdım."


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