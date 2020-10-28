Johnson Doğu Akdeniz’de Güney Kıbrıs'a yardım teklifinde bulundu
İngiltere Başbakanı Johnson, Doğu Akdeniz geriliminin azaltılması için Rum yönetimine yardım teklif ettiğini söyledi. Londra’nın bölgede Güney Kıbrıs'ı desteklediğini belirtti. Johnson, GKRY Cumhurbaşkanı Anastasiadis'e bölgedeki gerilimin sonlandırılması için müzakerelere yeniden başlama çağrısı yaptı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İngiliz hükümetinden yapılan görüşmeye ilişkin açıklamada "Anastasiadis ile görüşen Başbakan Johnson, İngiltere ile Güney Kıbrıs arasında sağlam bağlar bulunduğunu teyit etti. Taraflar, Doğu Akdeniz'deki gerilim ve Libya kriziyle ilgili genel kaygılarını istişare etti. Başbakan, Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs'ın tutumunu desteklediklerini söyledi ve gerilimin azaltılması konusunda yardım sunma önerisinde bulundu" ifadeleri kullanıldı.
ANASTASİADİS TWİTTER’DAN PAYLAŞTI
Sputnik’te yer alan habere göre, Anastasiadis de Twitter'dan yaptığı açıklamada Johnson'la yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Anastasiadis, görüşmede “Doğu Akdeniz'deki endişe verici durumu, Türkiye'nin Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesi ve Maraş'taki yasadışı eylemlerini ve Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlatılması konusunu” ele aldıklarını belirtti.
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