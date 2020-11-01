Johnson: Sağlık uzmanları kimin yaşayacağına karar vermek zorunda kalacak

01 Kasım 2020 Pazar, 12:05

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs açıklamalarında bulunmak için basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklamada bulunan Johnson karantinanın sadece ekonomiye etki etmediğini, akıl sağlığını yıprattığını da vurguladı. Virüsün öngörülerden daha hızlı bir şekilde yayıldığını vurgulayan Johnson, önlem almazlarsa durumun çok daha kötü olacağı uyarısında bulundu.

Bazı bölgelerdeki hastanelerin haftalar içinde kapasitelerini doldurma tehlikesi bulunduğunu ifade eden Johnson, "Can kaybı yüksek olacak ve sağlık uzmanları kimin ölüp kimin yaşayacağına karar vermek zorunda kalacak" dedi.

Johnson'ın açıklamasına göre, karantina 5 Kasım’dan başlayarak 4 hafta boyunca devam edecek.

EVDE KALIN

"Evde kalın. Ulusal Sağlık Hizmetlerini koruyun. Hayat kurtarın" çağrısı yapan Johnson'ın açıklamasına göre, karantina 2 Aralık'a kadar devam edecek.

Karantina kapsamında temel ürünlerin satıldığı marketler ve eczaneler hariç tüm perakende mağazaları kapatılacak. Bar ve restoranlar sadece paket servisi sunacak. Mart ayındaki ilk karantinanın aksine okullar ve üniversiteler ise açık kalmaya devam edecek.

İnsanlar evlerinden yalnızca eğitim, iş, yiyecek alışverişi ve egzersiz gibi belirli sebepler kapsamında çıkmalarına izin verilecek. Farklı hane halkı üyeleri bir araya gelemeyecek.

Sputnik'in haberine göre, İngiliz basınına sızan raporlara göre, hiçbir önlemin alınmaması durumuna ölümlerin günlük 4 bini geçebileceği, çok sıkı olamayan önlemlerde ise günlük sayının 2 bini bulacağı değerlendiriliyordu.

BÖLGESEL KARANTİNA YETERLİ OLMADI

Daha önce bölgesel karantina politikası izleyen İngiltere, salgının oranına bağlı olarak "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak 3 aşamalı bir plan uyguluyordu.

İlk aşama, kapalı veya açık alanlarda buluşmaların 6 kişiyle sınırlandırılmasını, barlar ve restoranların yerel saatle 22.00'de kapanmasını içeriyordu.

İkinci aşamada farklı hane üyelerinin kapalı mekanlarda görüşmeleri yasaklanırken, üçüncü aşama ise bu önlemlerin yanı sıra barlar ve restoranların kapatılmasını öngörüyordu.