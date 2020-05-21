Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar: Seyahat acentaları batarsa herkes batar

21 Mayıs 2020 Perşembe, 06:00

Türkiye'nin en büyük tur operatörlerinden Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, 35 yıldır turizm sektöründe olduğunu, ilk kez ofisleri kapatmak durumunda kaldıklarını belirterek “Aynı gemideyiz, seyahat acentaları kalbe giden damar gibi, onlar yaşamazsa kimse yaşamaz” dedi.

Koronavirüs sürecinin turizm sektörüne etkileri ile ilgili düzenlediği online toplantıda konuşan Vardar, "Bu sene beklentilerimizin çok üzerinde başlayan bir seneydi. İç pazarda çok yoğun bir talep vardı. Mart başına kadar çok yoğun erken rezervasyon talebi aldık. Mart ortasına kadar bu yıl için toplam ciro hedefimizin yüzde 32'sini yaptık. 15 Mart'ta durmaya başladı. 25 Mart'ta ciro tüm acentalar gibi sıfıra indi" diye konuştu.

Online ortamda toplantı yapan Vardar, bu yıl için hedefledikleri cironun yüzde 20 altında kalacaklarını anlatarak şu tespitlerde bulundu:

- Seyahat acentaları vasıtasıyla hareket eden yıllık 8 milyon civarı bir iç pazar var. Bu yıl yüzde 30 kayıp yaşayabiliriz. İç pazarda hacim bu yıl 5.5-6 milyon olacak.

- Dış pazar 1 Ağustos'tan sonra gelecek gibi. Daha önce açılsa bile Temmuz'da büyük talep ihtimali görmüyorum.

- Kırgınım. Kırgın olmamak mümkün değil. Türkiye’nin en büyük ikinci tur operatörüyüz. Bazı tur operatörüne kredi desteği verildi ama kimse bize sormadı bir şeye ihtiyacın var mı diye.

- Şu ana kadar 160 milyon TL misafir geri ödemesi yaptık. Kredi çıkarsa geri kalanları da ödeyeceğiz. Hiçbir misafirimizi mağdur etmeyeceğiz.

- Bu yıl Ege'deki otellerin yüzde 60’ı açılır. Tur paketi fiyatlarında yüzde 20-25 artış olabilir.

YÜZDE 38 TATİL PLANLAMIYOR

Öte yandan Jolly'nin 11 bin civarında kişi üzerinden gerçekleştirdiği "Covid-19 Sonrası 2020 Seyahat Beklentileri" anketine göre, katılımcıların yüzde 62'si tatile çıkacağını belirtirken, yüzde 38'lik kesim tatil planlamıyor. Tatile gitmeyeceğini belirtenler arasında ana neden olarak korona salgını öne çıkıyor.

Tatile çıkacaklarını belirtenlerin yüzde 19'u seyahat yasakları kalkar kalkmaz, yüzde 31'i temmuz, yüzde 35'i ağustos, yüzde 35'i de eylül ve sonrası için tatil planı yapıyor.

Seyahat tercihinde uçak yüzde 34'te kalırken, yüzde 45'lik kesim kendi aracıyla seyahat edeceğini belirtiyor.

Tatile çıkacağını belirtenlerin yüzde 58'si yurtiçi otellerde konaklama yapacağını belirtirken; yurtdışına çıkmayı planlayanların oranı yüzde 7'de kalıyor.

Otel seçimi kriterinde yüzde 25 hijyen sertifikası ve otel dezenfektasyonu, yüzde 22 geniş mekan, yüzde 18'lik kesim ise tesis doluluk oranının yüzde 50 ile sınırlı tutulmasını istiyor.

10 HAZİRAN'A KADAR ERKEN REZERVASYON FİYATI

Mete Vardar, pandemi sonrası aileye özel ya da 6-12 kişilik butik turlar düzenlemeye başladıklarını, 27 şehirden yapılan turları 50 şehre çıkardıklarını, ayrıca 44 kişilik otobüslerde daha önce en fazla 32 yolcu ile seyahat ederken, şimdi bu sayıyı 23 kişiye düşüreceklerini söyledi.

Vardar, fiyatlarla ilgili yaptığı değerlendirmede ise, 10 Haziran'a kadar erken rezervasyon fiyatlarını uygulamaya devam edeceklerini, ancak artacak talebe bağlı olarak 20 Haziran'dan sonra fiyatlarda önemli artışlar yaşanmasını beklediğini söyledi.