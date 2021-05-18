Josef De Souza Ziraat Türkiye Kupası finalinde maçın adamı seçildi

18 Mayıs 2021 Salı, 23:37

Ziraat Türkiye Kupası final maçında başarılı performansı ile göz doldurana Josef de Souza, final maçının en iyi oyuncusu seçildi.

Josef de Souza, final maçına kadar gol yemeden gelmeyi başaran Antalyaspor’un filelerini maçın 3.dakikasında havalandırmayı başardı.

Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası final maçında Josef de Souza ve Valentin Rosier golleriyle Antalyaspor’u 2-0’lık skorla mağlup ederek Türkiye Kupası’nı müzesine götürmeyi başardı.

Josef de Souza, Türkiye Kupası’nı kazanmalarının ardından şu açıklamalarda bulundu:

“İlk yarı skoru yakaladık, ikinci yarıda skoru koruduk çok yorgunduk bütün takımı tebrik ederim. Beşiktaş'a bu kadar çabuk uyum sağlayabileceğimi düşünmüyordum. Bu noktalara gelebilmek için çok çalıştım. Allah'ın yardımıyla da bu noktadayım. Bu başarıyı yakalamak için 10 sene çalıştım. Bu başarının devamını getirip bu güzel taraftarı mutlu etmeye devam edeceğiz."