Jude Bellingham Bundesliga’da yılın çaylağı seçildi

04 Haziran 2021 Cuma, 09:42

Almanya Oyuncular Birliği’nden verilen sezon ödüllerinin bu yılki kazananları belli oldu. Geçtiğimiz yıl İngiltere 2. ligi Championship’ten Borussia Dortmund’a transfer olan Jude Bellingham, geçtiğimiz yıl ligde ilk yılını geçiren oyuncular arasında en iyi futbolcu seçildi.

İLK SEZONUNDA KUPA KAZANDI

17 yaşındaki geç oyuncu sıralamada Jamal Musiala ve Florian Wirtz’i geride bıraktı. Bellingham, Dortmund’daki ilk sezonunda Almanya Kupası’nı kazanırken ligde 29 maçta 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

LEWANDOWSKI ÖDÜLÜN ALDI

Bayern Münih’de bu yıl 29 maçta 41 gol kaydeden Robert Lewandowski ligde sezonun en iyi oyuncusu için verilen “Gümüş Ayakkabı” ödülünü kazandı. 32 yaşındaki golcü oyuncu Gerd Müller’in Bundesliga rekorunu ligin son haftalarında kırmıştı.