Jude Law, Johnny Depp'in Fantastik Canavarlar'dan atılması hakkında konuştu

15 Kasım 2020 Pazar, 12:49

Warner Bros. film stüdyosu, Depp'in The Sun gazetesine açtığı, dikkat çeken davayı kaybetmesinin ardından Depp'ten Harry Potter'ın spin-off serisinden ayrılmasını istemişti. Oyuncunun eski eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı yönündeki iddialar üzerine The Sun'ın Genel Yayın Yönetmeni Dan Wootton'ın köşe yazısında Depp'ten "eşini döven biri" diye bahsetmesinin ardından oyuncu gazeteyi dava etmişti.

Depp, Heard'e şiddet uyguladığını hep reddetse de Londra'daki Kraliyet Adalet Mahkemesi'nin verdiği kararda Wootton'un yazdığının "esasen doğru" olduğu beyan edildi. Depp'in iddiası böylece düşürüldü.

Film serisinde Albus Dumbledore karakterini canlandıran Law, Depp'in Fantastik Canavarlar'ın üçüncü filminden ayrılması hakkında şöyle konuştu:

"Bunun gibi bir durumda, kararı stüdyoya bırakırsınız. Yapabileceğiniz tek şey bu. Çünkü kendi payınıza düşene odaklanarak onu yapmanız gerekir."

Entertainment Tonight'a konuşan oyuncu şunları söyledi:

"Benim açımdan sıradışıydı çünkü aslında Johnny bu rol özelinde yalnızca bir gündüz çekimi yapmıştı. Sanırım tek başınaydı."

Depp 20 Eylül'de Londra'da yapımı başlayan filmin yalnızca bir sahnesini çekse de yine de Fantastik Canavarlar'ın üçüncü filmi için milyonlar alacak.

The Hollywood Reporter'a göre Depp "film yapılsa da yapılmasa da ve hatta oyuncu ekibi yeniden belirlense bile ücretini tamamen alması şartını sunan sözüm ona 'öde veya oyna' sözleşmesine sahip."

Gellert Grindewald rolü için Depp'in yerini Mads Mikkelsen'in alacağı söylense de herhangi bir resmi oyuncu seçimi doğrulanmadı.

Kaynak: Independent Türkçe