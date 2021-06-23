Jülide Ateş, ekranlara veda ediyor
Jülide Ateş, GAİN TV'deki '40 dakika' isimli programına veda ediyor.
STAR, Kanal D, CNN Türk, NTV, Habertürk, Show TV ve son olarak Haber Global gibi kanallarda spikerlik ile sunuculuk gibi görevlerde bulunan Jülide Ateş, Haber Global'in Buket Aydın'la anlaşmasının ardından GAIN TV'de yayınlanmaya başlayan 40 Dakika adlı programını sonlandırdığını açıkladı.
AMERİKA'YA GİDECEK
Ateş'in oğlunun eğitimi için bir süre Amerika'da yaşayacağı öğrenildi. Sosyal medya hesabından izleyicilerine veda eden Ateş, "Ruhum biraz yavaşlamak, dinlenmek istiyor. Hayatımın rutininden, konfor alanımdan çıkıp varoluşuma farklı değer ve anlamlar katan anlara ihtiyacım var" dedi.
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