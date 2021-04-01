Juventus'da üç oyuncu partide basıldı
Juventus'un orta sahası Weston McKennie'nin evinde düzenlenen partiye katılan Paulo Dybala ve Arthur'a koronavirüs kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi.
Corriere Dello Sport’da yer alan haberde Juventuslu oyuncuların koronavirüs protokollerini ihlal ettikleri için ceza aldıkları belirtildi. Haberde, McKennie’nin komşularının polisi yüksek sesten dolayı aradığı ifade edilirken eve gelen polislere kapının açılmadığı kaydedildi. Polislerin bir süre sonra kapıyı açtığı ve partide bulunan herkese para cezası kestiği belirtildi. Weston McKennie, Paulo Dybala ve Arthur’un hafta sonu oynanacak Torino derbisinde oynayabilmek için ekstradan teste girmek zorunda oldukları kaydedildi.
JUVENTUS’DA VAKA SAYISI ARTIYOR
Son olarak Merih Demiral’ın koronavirüse yakalandığının açıklanmasının ardından takımın tecrübeli ismi Leonardo Bonucci’nin de testinin pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada Bonucci’nin tedavisine başlandığı ve evinde karantinaya alındığı belirtildi.
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