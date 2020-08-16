Kaan Ayhan kararını verdi, imzayı attı
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgi alanındaki Milli Takım stoperi Kaan Ayhan İtalya'yı tercih etti.
Forma giydiği fortuna Düsseldorf takımı küme düştüğü için 2.5 milyon Avro'ya serbest kalma şansı yakalayan Kaan Ayhan kararını verdi.İtalyan ekibi Sassuolo, Fortuna Düsseldorf’ta forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan’ı kadrosuna kattı.
Almanya’nın Fortuna Düsseldorf takımında forma giyen 25 yaşındaki futbolcu Kaan Ayhan’ın yeni kulübü belli oldu. Transfer döneminde adı birçok Türk takımıyla ile de anılan başarılı defans oyuncusu, İtalya’nın Sassuolo ekibine transfer oldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Kaan Ayhan’ı kadrosuna kattığını duyurdu. Açıklamada, anlaşmanın detaylarına dair bir bilgi verilmedi.
Kaan Ayhan, Sassuolo’da Mert Müldür’den sonra takımdaki ikinci Türk futbolcu olacak. İtalyan ekibinde daha önce Merih Demiral da forma giymişti.
Fortuna Düsseldorf ile Bundesliga’da 31, Almanya Kupası’nda 3 olmak üzere toplam 34 resmi maça çıkan milli futbolcu, 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Düsseldorf, 2019-2020 sezonunda Bundesliga’yı 17. sırada tamamlayarak bir alt lige düştü.
Kaan Ayhan kariyerinde daha önce Schalke 04’te forması giydi. Kaan için 2 milyon Avro bonservis ödendiği futbolcuya net 850 bin Avro ödeneceği iddia edildi.
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