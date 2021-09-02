Kaan Müjdeci’nin ilk dizisi ‘Hamlet’, Fransa’da prömiyer yaptı

02 Eylül 2021 Perşembe, 18:15

Kaan Müjdeci, Elit İşcan ve Erdal Beşikçioğlu (Fotoğraflar: Gaël Leitao)

Yönetmen Kaan Müjdeci’nin yazıp yönettiği ilk dizisi “Hamlet”, dünya prömiyerini Fransa’nın Lille şehrinde düzenlenen Series Mania festivali kapsamında gerçekleştirdi.

Gain’in yeni sezon yapımlarından olan dizi, 40 ülkeden başvuran 462 dizi arasından Uluslararası Yarışma’ya seçildi ve yarışmanın 8 finalistinden biri oldu. “Hamlet” ayrıca bu festivalde Türkiye’yi temsil eden ilk dizi olma özelliği taşıyor.

29 Ağustos Pazar akşamı Le Nouveau Siècle’da yapılan gösterimde dizinin ilk iki bölümü seyirci karşısına çıktı. Gösterime Kaan Müjdeci, başrol oyuncuları Elit İşcan ve Erdal Beşikçioğlu, yapımcı Kanat Doğramacı ile GAİN yöneticileri katıldı.

Müjdeci’nin, Shakespeare’in ölümsüz eserinden uyarlayarak gerçek bir hikâyeyle harmanladığı dizi, değindiği konular, hikâye anlatımı ve sinematografisiyle ilgi çekti.

Yönetmen ve oyuncular, gösterimin ardından gerçekleşen soru-cevap oturumunda hikâyeye ve projeye dair soruları yanıtladılar; gösterimin ertesi günü gerçekleşen basın buluşmasında ise uluslararası basın mensuplarıyla buluştular.

SONBAHARDA EKRANLARDA

“Hamlet” sonbaharda yayın platformu Gain’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Elit İşcan, Erdal Beşikçioğlu, Şebnem Bozoklu, Hatice Aslan, Ahmet Rıfat Şungar, Murat Kılıç, Çiğdem Selışık Onat, Cihat Tamer, Serdar Orçin, Emrullah Çakay, Ozan Çelik, Kutay Sandıkçı, Çiçek Acar ve Mustafa Alabora rol alıyor.

Dizinin tanıtımından:

16. yüzyıldaki krallığın yıkılışına ve güç dengelerinin değişimine, bugünkü “fayton krallığı” üzerinden bakıyor. Üstelik bu kez, Hamlet genç bir kadın… İstanbul Büyükada’da, 81 atın topluca gömüleceği bir gece, faytonların sahibi olan adam öldürülür. Katilse erkek kardeşidir. Maktulün genç kızı, babasının katilini bulmak ve karanlık ilişkileri ortaya çıkarmak için bir intikam planı hazırlar: Şüpheli olan herkesi TV’nin en meşhur reality show’unda, sahnede buluşturacaktır.

'Hamlet'ten kareler: