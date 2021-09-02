Kaan Müjdeci’nin ilk dizisi ‘Hamlet’, Fransa’da prömiyer yaptı
Yönetmen Kaan Müjdeci’nin ilk dizisi “Hamlet”, dünya prömiyerini televizyon içeriği festivali Series Mania kapsamında Fransa’nın Lille şehrinde yaptı. Festivale dizinin başrol oyuncuları Erdal Beşikçioğlu ve Elit İşcan da katıldı.
Kaan Müjdeci, Elit İşcan ve Erdal Beşikçioğlu (Fotoğraflar: Gaël Leitao)
Yönetmen Kaan Müjdeci’nin yazıp yönettiği ilk dizisi “Hamlet”, dünya prömiyerini Fransa’nın Lille şehrinde düzenlenen Series Mania festivali kapsamında gerçekleştirdi.
Gain’in yeni sezon yapımlarından olan dizi, 40 ülkeden başvuran 462 dizi arasından Uluslararası Yarışma’ya seçildi ve yarışmanın 8 finalistinden biri oldu. “Hamlet” ayrıca bu festivalde Türkiye’yi temsil eden ilk dizi olma özelliği taşıyor.
29 Ağustos Pazar akşamı Le Nouveau Siècle’da yapılan gösterimde dizinin ilk iki bölümü seyirci karşısına çıktı. Gösterime Kaan Müjdeci, başrol oyuncuları Elit İşcan ve Erdal Beşikçioğlu, yapımcı Kanat Doğramacı ile GAİN yöneticileri katıldı.
Müjdeci’nin, Shakespeare’in ölümsüz eserinden uyarlayarak gerçek bir hikâyeyle harmanladığı dizi, değindiği konular, hikâye anlatımı ve sinematografisiyle ilgi çekti.
Yönetmen ve oyuncular, gösterimin ardından gerçekleşen soru-cevap oturumunda hikâyeye ve projeye dair soruları yanıtladılar; gösterimin ertesi günü gerçekleşen basın buluşmasında ise uluslararası basın mensuplarıyla buluştular.
SONBAHARDA EKRANLARDA
“Hamlet” sonbaharda yayın platformu Gain’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda Elit İşcan, Erdal Beşikçioğlu, Şebnem Bozoklu, Hatice Aslan, Ahmet Rıfat Şungar, Murat Kılıç, Çiğdem Selışık Onat, Cihat Tamer, Serdar Orçin, Emrullah Çakay, Ozan Çelik, Kutay Sandıkçı, Çiçek Acar ve Mustafa Alabora rol alıyor.
Dizinin tanıtımından:
16. yüzyıldaki krallığın yıkılışına ve güç dengelerinin değişimine, bugünkü “fayton krallığı” üzerinden bakıyor. Üstelik bu kez, Hamlet genç bir kadın… İstanbul Büyükada’da, 81 atın topluca gömüleceği bir gece, faytonların sahibi olan adam öldürülür. Katilse erkek kardeşidir. Maktulün genç kızı, babasının katilini bulmak ve karanlık ilişkileri ortaya çıkarmak için bir intikam planı hazırlar: Şüpheli olan herkesi TV’nin en meşhur reality show’unda, sahnede buluşturacaktır.
'Hamlet'ten kareler:
Video Haberler
- Caretta carettaları ezme iddiasında 2 kişi serbest
- Kan donduran görüntüler! Bıçaklama anı kamerada
- Şevket Çoruh, Ferhan Şensoy'la olan anısını anlattı
- Ters yöne girdi; otomobille kafa kafaya çarpıştı
- ‘Türkiye uçtu’ diyenlere böyle tepki gösterdi
- Saadet Partisi'nden 'Gerçekten İğrenç Bir Hayat' videosu
- Kılıçdaroğlu'ndan merak uyandıran videolu paylaşım
- Portakal o görüntüleri paylaştı: İmara mı açılıyor?
- Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu
- İYİ Partili isim Korkunç diyerek paylaştı
En Çok Okunan Haberler
- Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
- Cep telefonu ve tablet satışlarına yeni düzenleme
- O fotoğrafla ilgili ilk kez konuştu
- Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren Arıcı'dan suç duyurusu
- Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak 'milli' eleştiri
- Fazıl Say Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Yeni koronavirüs yasakları geliyor
- Son seçim anketinde iktidara kötü haber
- Yargıtay Başkanı Akarca, cübbesi ile dua etti
- Erdoğan Bayraktar’ın içine oturan taş