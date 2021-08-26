Kabil Havalimanı çevresinde ‘terör saldırısı’ uyarısı

26 Ağustos 2021 Perşembe, 12:26

Afganistan'ın Kabil Havalimanı'nda IŞİD militanları tarafından saldırı düzenlenmesi riskine karşı ABD ve müttefikleri insanlara havalimanından uzak durma çağrısı yaptı.

Batılı ülkeler askerlerinin ülkeyi terketmeleri için belirledikleri son tarih olan 31 Ağustos'a kadar yurttaşlarının ve Afganların ülkeden tahliyesini tamamlamaya uğraşıyorlar.

Kabil'de bulunan ABD büyükelçiliği dün akşam vatandaşlarına havalimanına gitmemeleri ve halihazırda havalimanı çevresinde bekleyenlerin de hemen bölgeden ayrılmaları çağrısı yaparken buna sebep olarak "güvenlik tehditleri" gösterildi.

İNGİLTERE'DEN BENZER ÇAĞRI

İngiltere'den de benzer bir açıklama gelirken havalimanı bölgesinde bulunan insanlara "güvenli bir bölgeye gitmeleri" çağrısında bulunuldu.

İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı James Heappey BBC Radio'ya yaptığı açıklamada "Çok ama çok güvenilir bir kaynaktan saldırının yaklaştığı bildirildi" dedi.

Heappey, "İnsanlar Kabil havalimanına gelmemeli güvenli bir yere gitmeli ve talimatları beklemeli" dedi.

Avustralya da vatandaşlarına ve vize verdiği yolculara bölgeyi terketme çağrısı yaparken havalimanında "terör saldırısı ihtimalinin çok yüksek" olduğu ifade edildi.

CANLI BOMBA UYARISI

Afganistan'ın sivil havacılık yetkililerinden Ahmedullah Rafiqzai saldırı uyarılarına rağmen insanların havalimanının kapısında yığılmaya devam ettiğini söyledi.

Rafiqzai Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bir canlı bomba kolaylıkla insanların arasına girerek saldırı düzenleyebilir. Bu konuda birçok uyarıda bulunuldu" dedi.

Rafiqzai, "Ancak insanlar yerlerinden kıpırdamak istemiyorlar. Ülkeyi terketmeye o kadar kararlılar ki ölmeyi bile göze alıyorlar, herkes hayatını riske atıyor" dedi.

Kabil'de bulunan bir NATO diplomatı Taliban'ın havalimanı dışında güvenlikten sorumlu olmasına rağmen terör örgütü İŞİD'in saldırı tehdidinin gözardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Diplomat, "Batılı güçler Afganistan'da hiçbir koşulda savunma veya taarruz harekatı düzenleyecek bir pozisyonda kalmak istemiyor. Hedefimiz tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar tamamlanması" dedi.