Kabil Havalimanı'nda uçuşlar askıya alındı
NATO, Afganistan'ın Kabil Havalimanı'nda tüm ticari uçuşların askıya alındığını duyurdu.
NATO, Afganistan'ın Kabil Havalimanı'nda tüm ticari uçuşların askıya alındığını duyurdu.
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