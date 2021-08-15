Kabil Havalimanı'nda uçuşlar askıya alındı

NATO, Afganistan'ın Kabil Havalimanı'nda tüm ticari uçuşların askıya alındığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2021 Pazar, 20:26
Kabil Havalimanı'nda uçuşlar askıya alındı
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NATO, Afganistan'ın Kabil Havalimanı'nda tüm ticari uçuşların askıya alındığını duyurdu. 

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