"Kabil'de ölümden kaçış" böyle görüntülendi
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgede yaşanan terör saldırısı sonrası halkın yaşadığı panik kameralara yansıdı.
Kabil'i vuran ve 13'ü ABD askeri olmak üzere en az 90 kişinin yaşamına malolan intihar saldırıları dünya basınının gündeminde.
Saldırıyı, terör örgütü IŞİD üstlendi, Taliban yöneticisi ise 28 Taliban üyesinin saldırılarda yaşamını yitirdiğini belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin açıklamasında "saldırıyı gerçekleştirenleri avlayacağını" söyleyerek "intikam" yeminleri etti.
Kabil Uluslararası Havalimanı yakınlarında gerçekleşen ilk saldırının ardından halkın yaşadığı panik, kameralar tarafından böyle görüntülendi.
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