Kabil'den çıkan son ABD askeri Donahue'nun Türkiye ile ilgisi

31 Ağustos 2021 Salı, 15:18

ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinde Kabil'i en son terk eden ABD'li asker dikkat çekmişti. Gazeteci Yetkin, kaleme aldığı "Afganistan’dan ayrılan son Amerikalıyı gözünüz ısırıyor mu? " başlıklı yazıda bu askerin Türkiye ile ilgisini yazdı.

Donehue, Afganistan’daki Amerikalıların tahliyesini hızlandırmak için gönderilen birliğe o komuta ediyordu.

Yazısında, Donahue hakkında, "Türk asker ve istihbaratçılarının gözünün o son Amerikalı’yı, Tümgeneral Donehue’yu Suriye ve Irak’tan ısırıyor" diyen Yetkin, yazısını şöyle sürdürdü:

"Zaten özgeçmişine baktığınızda Donahue’nin Tümgeneral, öncesinde Tuğgeneral ve Albay rütbeleriyle Afganistan’dan başka Suriye ve Irak görevlerinde de bulunduğunu görebiliyorsunuz. Afganistan’dan Amerikalıların hızlı tahliyesini sağlama görevinin Donehue’nin bu ülkelerdeki 17’inci göreviymiş.

Özellikle Suriye’de ABD Özel Kuvvetlerinin PKK’nın Suriye Kolu YPG’yi PKK’dan farklı göstermek için Suriye Demokratik Güçlerini kurduğu dönemde Donahue’yu önce Albay Irak’ta (2003 Tezkere reddinden kalma Türkiye alerjisiyle bilinen) 4’üncü Mekanize Tümen komutan yardımcısı sonra da tuğgeneral rütbesiyle ABD Özel Kuvvetler Komutanlığı Harekât Başkanı olarak görüyoruz. Donahue, Suriye’de IŞİD’e karşı PKK’nın kullanılması siyasetinin uygulayıcı subayları arasında. Bu askeri yönden kurgulayan kişinin ABD Merkezi Komutanlığın (CENTCOM) o zamanki komutanı, şimdi ABD Savunma Bakanı Lloyd Thomas, siyaseten yöneten kişinin de şimdiki ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken olduğunu hatırlatalım. Yani, Afganistan’da ayrılan son Amerikalı asker olan Donahue’yi gözümüz Suriye ve Irak’tan, ABD’nin PKK ile işbirliği siyasetinin uygulayanlardan biri olarak ısırıyor. "

Murat Yetkin'in Yetkin Report'ta yayımlanan yazısı için tıklayın.