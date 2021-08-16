Kabine toplantısı ertelendi! İşte ayrıntılar...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi; bugün, koronavirüsle mücadele, son dönemdeki doğal afetler ile yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları gündemiyle toplanacaktı. Toplantının ertelendiği açıklandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün önemli konuların görüşüleceği bir gündemle toplanacaktı, toplantının ertelendiği duyuruldu.
Kabinenin gündeminde koronavirüsle mücadelede alınabilecek önlemler, okullarda yüz yüze eğitimin başlaması, son dönemdeki doğal afetler ve sonrasında alınacak kararlar olacaktı.
Toplantının yeni tarihi henüz resmi olarak paylaşılmadı.
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