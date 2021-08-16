Doğu Perinçek'in Vatan Partisi'nden 'Taliban' övgüsü
Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Genel Merkezde düzenlenen basın açıklamasında Taliban'dan övgüyle bahsedildi.
Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, 14 Ağustos 2021 Cumartesi günü Genel Merkezde düzenlenen basın açıklamasında skandal ifadeler kullandı.
Vatan Partisi'nin resmi hesabından paylaşılan görüntüler şöyle servis edildi:
Genel Sekreterimiz Özgür Bursalı: "Dünyanın bütün ülkelerinin saptadığı gibi, Taliban Örgütü, ABD emperyalizmine ve işbirlikçilerine karşı yürüttüğü silahlı mücadeleyi son hedefine ulaştırmak üzeredir."
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