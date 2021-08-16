Doğu Perinçek'in Vatan Partisi'nden 'Taliban' övgüsü

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Genel Merkezde düzenlenen basın açıklamasında Taliban'dan övgüyle bahsedildi.

cumhuriyet.com.tr
16 Ağustos 2021 Pazartesi, 09:58
Doğu Perinçek'in Vatan Partisi'nden 'Taliban' övgüsü
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Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, 14 Ağustos 2021 Cumartesi günü Genel Merkezde düzenlenen basın açıklamasında skandal ifadeler kullandı.

Vatan Partisi'nin resmi hesabından paylaşılan görüntüler şöyle servis edildi:

Genel Sekreterimiz Özgür Bursalı: "Dünyanın bütün ülkelerinin saptadığı gibi, Taliban Örgütü, ABD emperyalizmine ve işbirlikçilerine karşı yürüttüğü silahlı mücadeleyi son hedefine ulaştırmak üzeredir."


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