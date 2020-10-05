Kabine 'virüs' gündemiyle toplanıyor
Ekim ayının ilk kabine toplantısında ana gündemin koronavirüsle mücadelede gelinen son nokta olacağı belirtiliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabineyi topluyor. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenecek, Ekim ayının ilk kabine toplantısında ana gündem virüsle mücadelede gelinen son nokta.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantıda kabine üyelerini bilgilendirecek, yerli aşı çalışmalarındaki son durumu paylaşacak.
Bakan Koca’nın yüz yüze eğitimle ilgili alınan tavsiye kararı da sunması bekleniyor.
Bir diğer önemli başlık ise Azerbaycan-Ermenistan arasındaki gerilim olacak. Dağlık Karabağ’daki son durum ve cephe hattında yaşananlar ele alınacak.
Kabine toplantısında ayrıca terörle mücadele ve ekonomideki gelişmeler de konuşulacak.
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