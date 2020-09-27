Kaçak define kazısında elektrik akımına kapılarak öldü
Konya’nın Kadınhanı ilçesinde tarlada kaçak define kazısı yapan 6 kişiden Yusuf Ziya K., kullandığı boruların yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılarak öldü. Diğer 5 kişi gözaltına alındı.
Olay, Konya'nın Kadınhanı ilçesi Kökez Mahallesi Türkiye Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) ait bir tarlada meydana geldi.
İddiaya göre define bulmak için demir borularla kazı yapan Yusuf Ziya K. (34), ağabeyi Adnan K. (39) ve beraberindeki Hüseyin D. Veysel E., Mustafa H., Hasan Ş. bir boşluğa rast geldiklerinde demir boruları çıkardı. Bu sırada Yusuf Ziya K., kazı yaptıkları yerin üstünde bulunan yüksek gerilim hattına elindeki boruların temas etmesiyle akıma kapılarak ağır yaralandı. Şüpheliler, Yusuf Ziya ve ağabeyi Adnan K.'yi yakında bulunan Sarayönü Devlet Hastanesi önüne bırakıp kaçtı. Yusuf Ziya K.'nin burada yapılan kontrollerde öldüğü belirlendi. Jandarma ekipleri, olaya karışan 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Jandarma şüpheliler hakkında 2863 sayılı 'Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlattı.
En Çok Okunan Haberler
- Covid-19'un yeni kesin belirtisi tespit edildi
- Muhittin Böcek'e trakeostomi uygulandı
- Suudilerden ‘ambargo’
- Karın kasımla direğe çıkmışım sen 'striptiz' diyorsun
- Android'de şifre çalan yazılım keşfedildi
- Ege'de deprem!
- Hülya Avşar, ada satın aldı iddialarına açıklama
- Hedefteki doktorlar tek tek ülkeyi terkediyor
- Özel'den kendisini hedef gösteren A Haber'e sert tepki
- Alevi köyüne ayrımcılık
Video Haberler
- 12 yıl önce fark etti! Her şeyi çekiyor
- Beşiktaş'ta korku dolu anlar!
- Koronavirüs sürecinde en çok o ürünler tercih edildi
- Kargo şirketinin aracıyla böyle görüntülendi!
- Salgında okey oynamanın bedeli ağır oldu!
- Görüntülü konuşma yaparken dehşeti yaşadı!
- AA ekibi Ermenistan saldırısında son anda kurtuldu
- 'Koronavirüs kaptım' deyip adres sorunca...
- İstanbul'da dehşetin görüntüsü! O anları anlattı
- Çocuğu komşusundan çıkınca havalara uçtu!
En Çok Okunan Haberler
- Covid-19'un yeni kesin belirtisi tespit edildi
- Muhittin Böcek'e trakeostomi uygulandı
- Suudilerden ‘ambargo’
- Karın kasımla direğe çıkmışım sen 'striptiz' diyorsun
- Android'de şifre çalan yazılım keşfedildi
- Ege'de deprem!
- Hülya Avşar, ada satın aldı iddialarına açıklama
- Hedefteki doktorlar tek tek ülkeyi terkediyor
- Özel'den kendisini hedef gösteren A Haber'e sert tepki
- Alevi köyüne ayrımcılık