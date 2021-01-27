Kaçak etüt merkezinde kız çocuğuna istismar iddiası

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sosyal medya üzerinden kaçak olarak eğitim yapılan bir etüt merkezinde kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiasına ilişkin yapılan paylaşımlar sonrası Kaymakamlık, adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

DHA
27 Ocak 2021 Çarşamba, 04:56
Kaçak etüt merkezinde kız çocuğuna istismar iddiası
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İskenderun'da, kaçak olarak çalıştırılan bir etüt merkezinde kız çocuğunun istismara uğradığına dair sosyal medya paylaşımlarının ardından İskenderun Kaymakamlığı konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Kaymakamlık açıklamasında, sosyal medyadaki iddialara ilişkin, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığı aktarıldı

Açıklamada, "26 Ocak 2021 Salı günü çeşitli sosyal medya paylaşımlarında yer verildiği tespit edilen; 'İskenderun'da izinsiz kaçak eğitim yapılan bir etüt merkezinde bir kız çocuğuna taciz' iddiası üzerine; olayla ilgili olarak İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'idari soruşturma' açılmış olup, ayrıca da İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca 'adli soruşturma' başlatılmıştır. Söz konusu olay adli-idari merciler tarafından titizlik ve hassasiyetle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.



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