Kaçak içki imalathanesine baskın
İstanbul Esenyurt ilçesinde gerçekleşen operasyonda çok sayıda içki yapımında kullanılan malzeme ve sigara ele geçirildi. İşyeri sahibi gözaltına alındı.
Esenyurt Şehitler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki bir adreste polis tarafından yapılan kontrollerde; bidonlar halinde bin 400 litre kaçak alkol, 540 adet dolu şişe kaçak alkol, 800 adet boş şişe 300 adet kaçak alkol yapımında kullanılan kimyasal madde çok sayıda etiket ve sahte bandrol, çok sayıda kapak, 190 paket kaçak sigara, 39 gr narkotik madde ele geçirildi.
İş yeri sahibi Celil K. isimli kişi yakalanarak gözaltına alındı, hakkında işlem yapılarak adli makamlara sevk edilecek. İş yeri ise İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.
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