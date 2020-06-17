Kaçan kuşu için kayıp ilanı yayınlayıp bulana para ödülü vadetti

Aydın’da yaşayan Mutlu Koca kaçan muhabbet kuşu için kayıp ilanı verip bulana para ödülü vadetti.

İHA
17 Haziran 2020 Çarşamba, 11:16
Abone Ol google-news

Dört gün önce kaybolan kuşunu her yerde aramasına rağmen bulmadığını belirten Mutlu Koca, kuşunun bulunması için vatandaşlardan da yardım istedi.

Koca yayınladığı kayıp ilanında "13 Haziran Cumartesi akşamı saat: 20.00’da Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan Hacı Lütfiye Atay Ortaokulu civarındaki evden kaçan Fıstık, en son 14 Haziran Pazar günü aynı mahalledeki bir evin balkonunda görüldü. Fıstık, adına tepki veren akıllı, insancıl bir kuş. Fıstık'ı görenler lütfen yardım etsin. Bulup getirene para ödülü verilecek" diye yazdı.


Video Haberler