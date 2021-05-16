Kademeli normalleşme planı! 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altındakiler

16 Mayıs 2021 Pazar, 10:54

İçişleri Bakanlığı, yarın sabah 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme planını açıkladı.

Kademeli normalleşme döneminde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altındakilerin şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına müsaade edilmeyecek.

Kademeli normalleşme planına göre, hafta için sokak kısıtlaması 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanacak. Hafta sonu ise tam kısıtlamalar uygulanırken, 10.00-17.00 saatleri arası market, manav, bakkal açık olacak. Şehirlerarası kısıtlamalar da kaldırıldı. AVM'ler 10.00 ila 20.00 arasında hizmet verecek... Kademeli normalleşme takvimi 1 Haziran'a kadar uygulanacak.

