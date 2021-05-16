Kademeli normalleşme planı! 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altındakiler
Son dakika... Kademeli normalleşme planına göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altındakilerin şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına müsaade edilmeyecek.
İçişleri Bakanlığı, yarın sabah 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme planını açıkladı.
Kademeli normalleşme döneminde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altındakilerin şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına müsaade edilmeyecek.
Kademeli normalleşme planına göre, hafta için sokak kısıtlaması 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanacak. Hafta sonu ise tam kısıtlamalar uygulanırken, 10.00-17.00 saatleri arası market, manav, bakkal açık olacak. Şehirlerarası kısıtlamalar da kaldırıldı. AVM'ler 10.00 ila 20.00 arasında hizmet verecek... Kademeli normalleşme takvimi 1 Haziran'a kadar uygulanacak.
Video Haberler
- Trabzonlu esnaftan, Erdoğan'a olay 'Helallik' yanıtı
- İzmir'de çocukların tehlikeli deniz keyfi
- Cumhuriyet Pazar yine dopdolu geliyor
- Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu
- Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
- En acı kayıt!
- Yurttaştan, TBMM Başkanı Şentop’un konvoyuna tepki
- Zeynep’in dikkati, dev deniz canlısını kurtardı
- Mercimek üreticisi zor durumda
- Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- İşte 'kademeli normalleşme' genelgesi
- “Sen benim jokerimdin
- Cüneyt Çakır, saatini evde unutmuş!
- Köprüye dev '128 milyar dolar nerede' pankartı
- Yüzde 10'luk fark
- 'Kademeli normalleşme' genelgesine AKP içinden itiraz
- Trabzonlu esnaftan, Erdoğan'a olay 'Helallik' yanıtı
- Arda Turan'dan maç sonu flaş açıklama!
- Ateş püskürdü! İki tane soysuzun, arsızın lafıyla
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması