Kadıköy Anadolu Lisesi'nde 'torpil' iddiaları üzerine MEB'den açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İstanbul'da bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan sağlık sorunları gerekçesiyle başka okula nakledildiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından,Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren bir öğrencinin puanının, Kadıköy Anadolu Lisesi’nin taban puanından 50 puan daha düşük olmasına karşın söz konusu öğrencinin “torpil” ile okula kaydedildiğini paylaştı.
Kaftancıoğlu'nun paylaşımının ardından Milli Eğitim Bakanlığı, ''İstanbul'da, bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan sağlık sorunları gerekçesiyle mevzuata aykırı şekilde başka bir okula naklinin gerçekleştirildiği yönündeki iddialar üzerine bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır" denildi.
ŞİKAYET DİLEKÇESİ YAZILMIŞTI
Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilen şikâyet dilekçesinde, “LGS sonucu ile hak ederek Kadıköy Anadolu Lisesi’ne yerleşen öğrencilerin aldığı puan ile bu öğrencinin puanı arasında 50 puan gibi çok büyük fark vardır. Bu öğrencinin 50 puan farka rağmen komisyon kararı ile Kadıköy Anadolu Lisesi’ne yerleştirilmesi demek, sıralamada önde olan binlerce öğrencinin aldığı sınav puanını hiçe saymaktır” ifadeleri yer almıştı.
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