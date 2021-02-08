Kadıköy eylemine 4 tutuklama

08 Şubat 2021 Pazartesi, 03:30

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle dayanışma amacıyla 2 Şubat’ta Kadıköy’de düzenlenen gösteride 200 kişi gözaltına alınmıştı. Öğrenci ve yurttaşın üzerine sürülen polis aracına zarar verdikleri iddiasıyla eylemden 2 gün sonra 4’ü öğrenci 6 kişi evleri basılarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar önceki gün Anadolu Adliyesi’nde hâkim karşısına çıktı. Hâkimlik sorgusunun yapıldığı duruşma salonuna silahlı sivil polisler girdi. Avukatların itirazı üzerine sivil polisler duruşma salonundan çıkarıldı.

Öğrencilerden M.C, savunmasında, “Evime giderken kalabalık içerisinde kaldım. İsteğim dışında kalabalık içinde kaldım. 10-15 dakika içinde evime geçtim. Ben polise taş atmadım. Ben öğrenciyim eğitimime devam etmek istiyorum. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin” dedi. Tutuklanan Ö.Ş ise savunmasında, “Kadıköy Rıhtım’da herhangi bir uyarıda bulunmadan polis müdahalesine maruz kaldım” dedi. Mahkeme, 4 kişinin tutuklanmasına karar verirken 2 kişi ise ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Ev hapsi verilen öğrenci Yunus Emre Karaca, duruşma sonrası bir internet sitesine yaptığı açıklamada, “Hepimize burada aynı muameleleri yaptılar, kimsenin suçu yoktu. Bulanık fotoğraflardan bu sen misin? Eyleme katılmışsın, tutukluyorum. Burada bir şeyler yapıyorsun, tutukluyorum. Eyleme katılmayan birini bile bugün tutuklamaya sevk ettiler” dedi.