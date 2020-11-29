Kadıköy Maradaona’yı unutmadı
Fenerbahçeli futbolcular, Beşiktaş derbisi öncesi çarşamba günü hayatını kaybeden Diego Maradona yazılı tişörtlerle ısınmaya çıktı.
Fenerbahçeli futbolcular, Beşiktaş derbisi öncesi çarşamba günü hayatını kaybeden Diego Maradona yazılı tişörtlerle ısınmaya çıktı.
Süper Lig’in 10. haftasında sahasında Beşiktaş’ı konuk eden Fenerbahçe, Diego Armando Maradona’yı unutmadı. Geçtiğimiz çarşamba günü hayatını kaybeden efsane futbolcu için sarı-lacivertliler, özel tişörtler yaptırdı. Fenerbahçeli futbolcular, üzerinde Maradona’nın bulunduğu bu tişörtlerle ısınmaya çıktı.
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