Kadıköy sahilinde tartışma yaratan çardaklar kaldırıldı
Kadıköy Sahili'ne yerleştirilen çardaklar tartışma konusu olunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından saatler içinde kaldırıldı
Kadıköy Sahili'nde hafta sonları yüzlerce kişinin yürüyüş yaptığı yola İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından çardaklar konuldu. Çardaklar tartışma konusu oldu. Çardaklar, bu sabah görüntülenip haber yapılması üzerine kısa süre içinde İBB ekiplerince kaldırıldı. Sabah görüntülenen 6 çardak, öğle saatlerinde gelen ekipler tarafından götürüldü. İBB'den ise henüz resmi açıklama yapılmadı.
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