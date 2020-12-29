Kadıköy sahiline cami projesine mahkemeden iptal kararı

29 Aralık 2020 Salı, 09:17

2015 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı, Haydarpaşa Garı'nın da yer aldığı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda İSKİ artıma tesisi olarak görülen ve fiilen otopark olarak kullanılan alana cami yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Mekansal Planlama Müdürlüğü'nden talepte bulunmuştu.

Dolgu alanı olan tescil dışı araziye yapılacak caminin adı “Ulu Cami" olarak belirtilmiş, o dönem bakanlık da görüş almak üzere projeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Kadıköy Belediyesi'ne göndermişti.

İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı'nın hazırladığı meydan düzenleme projesi Kadıköy sahiline yapılacak dolgu alanları ile gündeme gelmiş, cami projesine ise yer verilmemişti. Projede cami için belirlenen dolgu alanı, ‘yeşil alan’ olarak gözüküyordu.

Dolgu alanı yapılırken denizin temizlenmesi kapsamında arıtma tesisi için kurulduğu, geri kalan alanın ise yeşil alan ve rekreasyon alanı olarak düzenleneceği belirtilmişti.

Ancak Mekansal Planlama Müdürlüğü'nün görüş almak üzere hazırladığı plan değişikliğinde dolgu alanı cami alanı olarak belirlenmişti.

Diyanet'in talebinde “Ulu Cami" olarak adlandırılan dini tesis alanının ilk katlarında kütüphane, sergi ve konferans salonları da yer alıyordu.

Zemin altına ise katlı otopark yapılması düşünülüyordu.

İPTAL KARARI

Kadikoylife’ın haberine göre projeye, İstanbul 3. İdari Mahkemesi “İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Rıhtım mevkiinde yapılması planlanan; cami, şadırvan, kültür merkezi ve diğer hizmetler yapısı ile yeraltı otoparkı yapısına ilişkin kararı ve eki projenin hukuka uyarlılık bulunmadığı” gerekçesiyle dava konusu işlemlerin iptaline karar verdi.

Haberde birçok Kadıköylünün “Biz camiye karşı değiliz, ancak doğru yerde ve doğru zamanda, doğru bir yatırım ve proje olmalı. Burada böyle bir ihtiyaç yok. Biz Kadıköylüleri genel arenada zor durumda bırakıyorsunuz” tepkisi yansıtıldı.







