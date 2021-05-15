Kadıköy'de göçmen kadın işçiye cinsel saldırı iddiası: Diş hekimi gözaltına alındı

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 15:57

Kadıköy’de temizlik işçiliği yapan göçmen kadın işçinin patronu tarafından cinsel saldırıya maruz kaldığı iddia edildi.

İddiaya göre diş hekimi İ.B, evine temizliğe gelen göçmen kadına cinsel saldırı girişiminde bulundu. Bunun üzerine kadın, balkona çıkarak bağırmaya başlayıp yardım istedi. Çevreden sesleri duyanlar binaya koşup kadını kurtardı.

İhbar edilen şüpheli İ.B, kaçmasını engellemek üzere polis ekipleri gelene kadar çevredekiler tarafından tutuldu.

Göçmen kadın ve şüpheli İ.B., ifadeleri alınmak üzere sağlık kontrolünün ardından karakola götürüldü.

Kadının vücudunun birçok yerinde darp izi bulunduğu, İ.B.'in ise kendisine yapılan suçlamaları kabul etmediği belirtiliyor.

"CADDEYE BAKAN TABELAYI SÖKTÜ"

Ekmek ve Gül'de yer alan habere göre, olaya tanık olan İdil Kartal, yakın bir yerde arkadaşlarıyla birlikte oturduklarını, çığlıkları duyunca binaya koştuklarını anlattırken şu ifadeleri kullandı:

“Bizim bulunduğumuz yerin karşı binasında zaten bu klinik. Kliniğin iki üst katındaki terastan bir kadın ‘bana tecavüz ediyorlar, kurtarın’ diye bağırmaya başladı. Arkadaşlarımız da binanın girişini bulmak için arka tarafa geçti o sırada kadın adamın telefonunu aşağıya attı, ben de telefonu aldım Intagram profiline baktım kim olduğunu anladım. Arkadaşlarımız yukarıya çıkıp adama müdahale ettiler. Polisler olay yerine geldiği zaman İ. B., ‘ayakkabılarımı alacağım’ diyerek kliniğe çıktı ve caddeye bakan tabelasını söktü ifşa olmamak için. Ben de sonradan binanın arka tarafına gidip oradaki tabeladan video çektim. Şu anda adam Rıhtım Karakolu'nda. Kadının her yeri darp içindeydi. Kadını da Rıhtım Karakolu'na götürdüler şikayetçi olması için. Arkadaşlarımız da karakola ifade vermeye gitti. Kadın göçmen bir işçi imiş, yanında temizlik işçisi olarak çalışıyormuş.”



