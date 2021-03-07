Kadıköy'de gözaltına alınan LGBTİ+ aktivistleri için tutuklama talebi

07 Mart 2021 Pazar, 13:15

Çok sayıda kadın örgütünün yer aldığı İstanbul 8 Mart Kadın Platformu çağrısıyla yağmura rağmen dün Kadıköy’de bir araya gelen kadınlar hep bir ağızdan, “Dünyayı yerinden oynatacağız. Özgürlüğümüzü kazanacağız” diye haykırdı. Buluşmanın ardından dağılan grupla polis arasında gerginlik yaşandı. Çok sayıda kişi sürüklenerek gözaltına alındı.

İskele meydanını barikatlarla çeviren polis, gökkuşağı renkleri bulunan bayrakları içeri almak istemedi. Polisin LGBTİ+ kortejinin alana girmesini engellemeye çalıştığı ve gerginliğin ardından engelleme girişimi aşılarak alana girildiği belirtildi.

Eylemden sonra polisin alandan ayrılmak isteyen LGBTİ+ bireyleri taksiden çıkarılarak gözaltına alınmak istenmesi üzerine kadınlar tepki gösterdi. 9 LGBTİ+ aktivisti "Görevli memura görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Polis müdahalesini görüntüleyen bir foto muhabiri ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Polisin göstericileri yerlerde sürüklediği anlar kameralara da yansıdı.

ÇHD İstanbul Şube'den yapılan açıklamaya göre, gözaltına alınanlar tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi:

"6 Mart Kadıköy eyleminde gözaltına alınan kadınlar Anadolu Adliyesi'ne çıkartıldı. Tamamı savcılık tarafından ifadeleri alınmaksızın tutuklanmaları talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sorgu için adliyeye geçiyoruz."



8 MART PLATFORMU: KAYMAKAMLIĞIN AÇIKLAMASI YALAN

Öte yandan, Kadıköy Kaymakamlığı tarafından gözaltına alınan kişiler ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"06.03.2021 günü, 8 Mart Kadın Platformu ve çeşitli kadın örgütleri organizesinde Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” ile ilgili olarak saat: 16.00’da basın açıklaması gerçekleştirilmiştir. Basın açıklaması yapan grubun güvenliğini sağlamak amacıyla meydanın etrafında oluşturulan kontrol noktasından geçmek isteyen 20 kişilik LGBTİ grubu, güvenlik güçlerinin görev yapmasını engelleyerek mukavemet göstermişlerdir. Dağılımlar esnasında aynı grubun yeniden mukavemet göstermesi üzerine, güvenlik güçlerine görevini yaptırmamak için direnen 9 kişi yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli işlemlere devam edilmektedir."

8 Mart Kadın Platformu'ndan söz konusu açıklamaya ilişkin yapılan paylaşımda, açıklama yalanlanarak şöyle denildi:

"Kadıköy Kaymakamlığının paylaşmış olduğu açıklama tamamen yalan dolandır! Arkadaşlarımız mukavemet esnasında değil, taksiyle evlerine dönmeye çalışırken önleri kesilip işkenceyle gözaltına alınmıştır. "



