Kadıköy’de müdavimler için yeni bir Irish Pub: Aksi Cadde Restaurant

18 Temmuz 2021 Pazar, 17:14

Bostancı’dan çocukluk arkadaşı Burak ve Mert, Cem Yılmaz’ın “Her Şey Çok Güzel Olacak” filmindeki gibi “bar taburesi” hayaliyle yola çıkıp Bağdat Caddesi’nde bir mekân açtılar. Aksi Cadde Restaurant Pub, iddialı atmosferiyle sizi “Dublin’de, Belfast’ta ya da Cork’te bir barda oturuyormuş” duygusuyla karşılıyor, “mahalle”nin güveniyle ağırlıyor... Mekânı iç mimar Çiğdem Gülbahar tasarladı. Burak ve Mert’in hikâyesinden kurguyu oluşturan Çiğdem, bardaki en küçük detaydan mutfak tezgâhına, kullanılan eşyalara dek her şeyle titizlikle ilgilendi.

AHŞAP VE YEŞİLİN UYUMU

Aksi, aslında bir zincir restaurant . Ama yalnızca burası “Irish pub” konseptiyle oluşturuldu. Çiğdem, sonuçtan oldukça memnun olduklarını söylüyor gözleri ışıldayarak. Mekânda bir Irish Pub’da olmazsa olmaz yeşilin ve ahşabın hâkimiyeti göze çarpıyor. Çiğdem için bu tasarım bir inşaattan öte anlam taşıyor. Zeminden tavana, bahçeye kadar tüm dokuyu oluştururken duygusal bir bağ da kurduğunu vurguluyor. Ve mutfak... Aksi, lezzet açısından da oldukça iddialı. Klasik bir pub mutfağında neler varsa onları elbette burada da yiyebiliyorsunuz.

EKMEK POĞAÇA HAMURU

Yemekler Anadolu’nun çeşitli yerlerinden getirtilen malzemelerle yapılıyor, böylece fark yaratıyor. Aksi Burger, damakta bıraktığı etkiyle yemeden gelinmeyeceklerden. Burgerin ekmeği Karaköy poğaçasından yapılıyor. Pizzaların da ekmekleri mutfakta hazırlanıyor.

Deneysel çalışmaların bir başka başarılı örneği ise kokoreçli pizza. Mutlaka listenizde olmalı...

Pub kültürünün vazgeçilmezi sıvılar (!) Aksi’de her çeşidiyle mevcut. Koray şefin imza kokteylleri çeşit çeşit... Şef Koray Arslanpınar, içki sunumunun bardağa dökülen ilk damladan, içilen ilk yudumdan itibaren kaliteyi hissettireceği görüşünde: “Kokteyllerimizi reçetelendirirken en iyi, en kaliteli ürünleri kullanıyoruz.

Misafirlerimizin damağında kalıcı izler bırakmak istiyoruz. Ferahlatıcı ya da günün yorgunluğunu attıracak özel kokteyller sunuyoruz. İçlerinde yapay etkileri olan tatlandırıcılar yok. Tamamı barımızda hazırlanan, tarifleri bize ait soslarla ve pürelerle kokteyllerimize son dokunuşumuzu yapıyoruz. ”

Kadıköy’ü, pub kültürünü, kedileri ve dostluğu sevenler, kendilerini her seferinde muhabbetle karşılayacak “İki Kadıköy abisiyle” tanışmaktan pişman olmayacak kanımca...

Farklı etkinliklere de ev sahipliği yapacak mekân her gün 10.00-02.00 saatleri arasında açık. Muhabbetiniz bol olsun!





