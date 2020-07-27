Kadıköy’de Sanat sokağa taşındı...
Kadıköy Belediyesi, 4 Ağustos-27 Eylül tarihleri arasında Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da “Sanat Parkta” adlı konser ve tiyatro etkinlikleri düzenliyor. Sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak yeniden düzenlenen Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro, 32 tiyatro oyunu ve 21 konsere ev sahipliği yapacak.
Ücretli olarak düzenlenecek etkinliklerin gelirleri sanatçılara bırakılacak. Festival, açılışını Genco Erkal, Nâzım Hikmet uyarlaması olan “Yaşamaya Dair” oyunuyla yaparken; konser açılışını Bülent Ortaçgil yapacak. İlerleyen günlerde de festival kapsamında Onur Saylak (Evlat), Mert Fırat (Joseph K), Füsun Demirel (Şişman Güzeldir), Levent Üzümcü (Aziz Nesin Kabare), Rutkay Aziz (Güneyli Bayan), Çağlar Çorumlu (Übü Hep Übü), Serkan Keskin (Cimri), Berna Laçin (Hayal Satıcısı) gibi isimlerin tiyatro oyunları sahnelenirken, Moğollar, Ahmet Aslan, Feryal Öney, Erdal Erzincan, Eda Baba, Aylin Aslım, Mazlum Çimen, Baba Zula, Melek Mosso, Ozbi&Gülce Duru, REDD, Simge Pınar, İmer Demirer, Lara Dilara, Sibel Köse, Şakalı Akustik konser verecek. Festivalle ilgili konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Kadıköy sanattan vazgeçmez. Sanat salona sığmıyorsa parklara sığar. Özgürlük Parkı’nın kapılarını açıyoruz ve herkese bir nefes aldırıyoruz. Sosyal ve mesafeliyiz. Tam kapasite değil ama güvenli kapasitedeyiz. Çünkü İçimizdeki sanat sevgisine ‘korona’ engel olamaz.” dedi.
Odabaşı, “Sanat Parkta’nın amacı hem sanatçı dostlarımıza destek vermek hem de Kadıköylülere bir nefes aldırmak. Pandemi nedeniyle çoraklaşan sanat hayatımızı biraz olsun renklendirmek” diye konuştu. Haftalık olarak satışa sunulacak biletler https://www.mobilet.com/bucket-event/ kadikoy-beled... adresinden alınabilir.
HARBİYE AÇIKHAVA’DA BU HAFTA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserleri kapsamında; 27 Temmuz - Berkay. 5 Ağustos - Simge. 7 Ağustos - Mehmet Erdem & Aşkın Nur Yengi. 29 Ağustos - Sinan Özen. 30 Ağustos - Linet. 31 Ağustos - Teoman konser verecek.
Video Haberler
- Mansur Yavaş'ın 'afiyet ver' kampanyasına rekor destek
- Kadınların İstanbul Sözleşmesi etkinliğine müdahale
- İmamoğlu'ndan çağrı: İtiraz etmeye davet ediyorum
- Asılı halde gören yurttaşlar hemen ekiplere haber verdi
- Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı
- Melek Mosso, Cumartesi Anneleri için söyledi
- Yavru boz ayı kaçtı, köpek kovaladı
- Koronavirüse rağmen yat partisi kamerada
- Bu adam ve bu adam gibiler benim bir şeyim olamaz
- Genç kadına ‘sahibin nerede’ deyip yüzüne tükürdü!