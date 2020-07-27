Kadıköy’de Sanat sokağa taşındı...

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 06:00

Ücretli olarak düzenlenecek etkinliklerin gelirleri sanatçılara bırakılacak. Festival, açılışını Genco Erkal, Nâzım Hikmet uyarlaması olan “Yaşamaya Dair” oyunuyla yaparken; konser açılışını Bülent Ortaçgil yapacak. İlerleyen günlerde de festival kapsamında Onur Saylak (Evlat), Mert Fırat (Joseph K), Füsun Demirel (Şişman Güzeldir), Levent Üzümcü (Aziz Nesin Kabare), Rutkay Aziz (Güneyli Bayan), Çağlar Çorumlu (Übü Hep Übü), Serkan Keskin (Cimri), Berna Laçin (Hayal Satıcısı) gibi isimlerin tiyatro oyunları sahnelenirken, Moğollar, Ahmet Aslan, Feryal Öney, Erdal Erzincan, Eda Baba, Aylin Aslım, Mazlum Çimen, Baba Zula, Melek Mosso, Ozbi&Gülce Duru, REDD, Simge Pınar, İmer Demirer, Lara Dilara, Sibel Köse, Şakalı Akustik konser verecek. Festivalle ilgili konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Kadıköy sanattan vazgeçmez. Sanat salona sığmıyorsa parklara sığar. Özgürlük Parkı’nın kapılarını açıyoruz ve herkese bir nefes aldırıyoruz. Sosyal ve mesafeliyiz. Tam kapasite değil ama güvenli kapasitedeyiz. Çünkü İçimizdeki sanat sevgisine ‘korona’ engel olamaz.” dedi.

Odabaşı, “Sanat Parkta’nın amacı hem sanatçı dostlarımıza destek vermek hem de Kadıköylülere bir nefes aldırmak. Pandemi nedeniyle çoraklaşan sanat hayatımızı biraz olsun renklendirmek” diye konuştu. Haftalık olarak satışa sunulacak biletler https://www.mobilet.com/bucket-event/ kadikoy-beled... adresinden alınabilir.

HARBİYE AÇIKHAVA’DA BU HAFTA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserleri kapsamında; 27 Temmuz - Berkay. 5 Ağustos - Simge. 7 Ağustos - Mehmet Erdem & Aşkın Nur Yengi. 29 Ağustos - Sinan Özen. 30 Ağustos - Linet. 31 Ağustos - Teoman konser verecek.