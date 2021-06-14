Kadıköy’de Yurttaş Meclisi’nden eylem: Aydınlık bir ülke için yurttaş soruyor

14 Haziran 2021 Pazartesi, 19:08

Yurttaş Meclisi’nin “Aydınlık Bir Ülke İçin Yurttaş Soruyor” sloganı ile sorduğu sorular şöyle:

1- Süleyman Soylu'nun açıkladığı, ayda 10 bin dolar alan siyasetçi kim? Bu kişiyle ilgili bir yargılama süreci başlayacak mı?

2- Yalnızca bir çanta maske ve test kitini götürmek için, Venezuela’ya kadar gidilir mi? O malzemelerin faturası var mı?

3- Sedat Peker'in kardeşi, Kutlu Adalı'nın öldürülmesiyle ilgili yargılanıyorsa, adı geçen diğer kişilerin de yargılanması gerekmez mi?

4- Tüm bu iddialarla ilgili olarak bir araştırma, soruşturma ve yargılama sürecinin başlaması gerekmez mi?

5- Sağlıklı bir yargılamanın yapılabilmesi için, suçlanan yetkili kişilerin istifası gerekmez mi?

“MAFYADAN AYDA 10 BİN DOLAR ALAN SİYASETÇİ KİM?”

Yurttaş Meclisi’nin gündeme aldığı ikinci soru, Soylu’nun açıkladığı “Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar maaş alan siyasetçi” oldu. Yapılan açıklamada bu siyasetçinin kimliği ve yargılanıp yargılanmayacağı soruldu. Yapılan basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Haftalardır tüm ülke mafyatik ilişkileri, birbirinin malına mülküne çökenleri konuşuyor. Bu iddialara cevap vermeyerek unutulacağını düşünüyor olabilirler. Biz Yurttaş Meclisi olarak sorularımızın peşindeyiz.

Ayda 10 bin dolar verilen siyasetçi kim? Hakkında herhangi bir soruşturma yapılacak mı? Ortaya çıktı ki, çanta çanta paralar gitmiş. İddianın kaynağı olan Soylu bu konuyla ilgili bir adım atacak mı? Yurttaş soruyor istifa nerede?

1 Kasım seçimlerinden önce akademisyenleri hedef alan bir mafya lideri aklanıp serbest kalırken, bu ülkenin akademisyenleri tutuklu yargılandı KHK'larla işlerinden edildi. İktidara soruyorum bu suçların yargılaması olacak mı? Cumhurbaşkanına soruyorum, biz 10 bin dolar alan siyasetçimizle mi en iyi 10 ekonomi arasına gireceğiz? Yoksa uyuşturucudan gelen gelirlerle mi gireceğiz?

“1 ÇANTA TEST KİTİ İÇİN VENEZUELA’YA GİDİLİR Mİ?”

Yurttaş Meclisi’nin 3. sorusu, Binali Yıldırım’ın oğlunun uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili Venezuela’ya gittiği iddiaları hakkındaydı. Yıldırım’ın Venezuela’ya maske götürmek için gittiği bahanesinin açıklığa kavuşturulmasını isteyen Yurttaş Meclisi’nin açıklaması şöyle:

Venezuela’ya giden test kitlerini merak ediyoruz. Sadece bir sırt çantası içinde Venezuela’ya test kiti götürülebilir mi? Test kiti oraya gittiğinde Venezuela’daki Koronavirüs vaka sayısı sadece 300 kişiydi. O test kitlerinin faturaları alınmış mı?

Sedat Peker, Erkam yıldırım’ın test kiti yerine uyuşturucu trafiğinin yönlendirilmesi için gittiğini iddia etti. Bununla ilgili yanıtlar bekliyoruz.

“ADALET KİMİN İÇİN VE NE ZAMAN?”

Kutlu Adalı cinayetine ilişkin Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker hakkında soruşturma açılmasını hatırlatan Yurttaş Meclisi, adı geçen diğer isimlerin yargılanıp yargılanmayacağını sordu:

Aynı adalet mekanizmasının Kıbrıs’a suikast düzenlemeye gidenler için neden işlemediğini merak ediyoruz. Bizim güvenliğimizi kim sağlayacak? Adaleti nasıl sağlayacağız? Adaletin olmadığı bir düzende insanların geleceğe bakışı nasıl şekillenecek? Güvenliği çeteler mi sağlayacak yoksa halkın kendi iradesi mi? Soruyoruz; adalet kimin için ve ne zaman?

“SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Bizler diyoruz ki; tüm iddialar araştırılmalı, soruşturma açılmalıdır. Yargı sürecinin doğru işlemesi için hiçbir devlet yetkilisi istifa etmeyi düşünmüyor mu? Sorulması gereken çok soru, ortaya çıkarılması gereken büyük bir karanlık var. Bizler bir başlangıç yaptık. Aklında bu sorular olan herkesi, eşit söz alabileceği Yurttaş Meclisi’ne çağırıyoruz.