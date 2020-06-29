Kadın başkanın üzerine yürüdüler!

29 Haziran 2020 Pazartesi, 06:36

Sivasspor galibiyeti sonrası Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdüler. Gerginliği çıkaran ismin Kayserisporlu bir başka yönetici olduğu öğrenildi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, ligde kalmaya kararlı olduklarını söyleyerek, "Bizim takımımızın yeri Süper Lig’dir. Ben yönetim, teknik kadro, futbolcular buna hepimiz inandık. Bu inançtan bir gün bile geri adım atmadık" dedi. Öte yandan karşılaşma sonunda gerginlik yaşandı.

YÖNETİCİLER ARASINDA GERGİNLİK

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı’nın açıklamasının ardından yöneticiler arasında gerginlik yaşandı. Başkan Gözbaşı’nın üzerine yürüyen Kayserisporlu bir yöneticiyi diğer yöneticiler sakinleştirirken, Gözbaşı ise aracına binerek stadyumu terk etti.