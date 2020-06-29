Kadın başkanın üzerine yürüdüler!
Sivasspor galibiyeti sonrası Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdüler.
Sivasspor galibiyeti sonrası Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdüler. Gerginliği çıkaran ismin Kayserisporlu bir başka yönetici olduğu öğrenildi.
Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, ligde kalmaya kararlı olduklarını söyleyerek, "Bizim takımımızın yeri Süper Lig’dir. Ben yönetim, teknik kadro, futbolcular buna hepimiz inandık. Bu inançtan bir gün bile geri adım atmadık" dedi. Öte yandan karşılaşma sonunda gerginlik yaşandı.
YÖNETİCİLER ARASINDA GERGİNLİK
Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı’nın açıklamasının ardından yöneticiler arasında gerginlik yaşandı. Başkan Gözbaşı’nın üzerine yürüyen Kayserisporlu bir yöneticiyi diğer yöneticiler sakinleştirirken, Gözbaşı ise aracına binerek stadyumu terk etti.
Video Haberler
- 'Siyasi Partiler Kanunu’na kadın kotası eklenmeli'
- CNN Türk muhabiri 'eşek' esprilerine isyan etti
- Şaşkına çevirdi! Kırmızı ışıkta böyle görüntülendi
- Kayışdağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı
- Sınav nasıl geçti? sorusuna sosyal mesafeli yanıt
- Alkollü sürücüler kafa kafaya böyle çarpıştı
- Yüksek sesle müzikten ceza yedi, verdiği cevap şoke etti
- Su böyle alev aldı! Şaşkına çeviren görüntüler
- İstanbul’da dehşet anları kamerada!
- Survivor'a rakip çıktı! İzlenme rekoru kırdı