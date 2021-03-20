Kadın başkanlardan İstanbul Sözleşmesi tepkisi
İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının Türkiye’de kadın cinayetlerini daha da artıracağını vurgulayan İzmirli kadın STK yöneticileri, kararın sadece kadınlara değil, toplumun tüm temel hak ve özgürlüklerine karşı bir saldırı olduğunu belirttiler.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılması kadınların büyük tepkisini çekti. Bugüne kadar her platformda İstanbul Sözleşmesi’nin tam olarak uygulanmasını isteyen ve imzanın çekilmesine karşı tepkilerini gösteren kadınlar, Sözleşme’den ayrılma kararına tepki gösterdiler. Sözleşme’den çıkılmasının Türkiye’de kadın cinayetlerini daha da artıracağını vurgulayan İzmirli Kadın Başkanlar, kararın sadece kadınlara değil, toplumun tüm temel hak ve özgürlüklerine karşı bir saldırı olduğunu belirttiler.
İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Başkanı Huriye Serter: Adeta bir kadın mezarlığına dönüşen ülkemizde İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması bundan sonra daha fazla kadının cinayete kurban gitmesi anlamını taşımaktadır. Biz kadınların görüşleri yok sayılarak kararname ile oldu bittiye getirilmek istenen bu karar, sadece kadınlara yönelik değil, aslında tüm toplumun temel hak ve özgürlüklerine yönelik bir saldırıdır.
İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin: Bu karar kadın katillerini artık daha da pervasız hale getirecek. Kadın cinayetleri daha da artacaktır. Kararın oldu bittiye getirilerek çıkarılması için bütün toplumu hiçe saymaktır. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Kadınlar olarak haklarımızı bundan sonra daha yüksek sesle savunacağız.
Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) Başkanı Emre Pınar Kılıç: İstanbul Sözleşmesi’nin faydaları, etkileri ortadayken Türkiye’nin ev sahipliği yaparak öncülük ettiği bu anlaşmadan çıkması kabul edilemez. Bugün bu kararı alanların, daha sonra bir gecede neleri değiştirebileceği, başta kadınlar olmak üzere tüm toplumu gelecek endişesine de sürüklemiştir.
Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları (KESİAD) Başkanı Seçil Beydemir Kaynak: İstanbul Sözleşmesine erkek üstünlüğünü kaybetmek istemeyen kesimler karşı çıkıyordu. Bir gecede alınan karar ile erkek üstünlüğünü kaybetmek istemeyenler bir kez daha istediklerini yaptırmış oldu. İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddete karşı sıfır toleransa odaklanmış bir insan hakları belgesi. Şiddetin önlenmesi, şiddete maruz kalanların korunması ve şiddet uygulayanların adalete teslim edilmesi, İstanbul Sözleşmesi’nin temelini oluşturuyor. İstanbul Sözleşmesi, daha çok kadınlar için olsa da erkek ve çocukları da kapsıyor. Türkiye’nin bu Sözleşme’den çekilmesi, ülkemizde kadına yönelik şiddetli daha da artıracaktır.”
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