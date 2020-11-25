Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan Soylu'ya sert tepki: 'O kupür hayattır'

25 Kasım 2020 Çarşamba, 06:00

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Melek Önder, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, platformun açıkladığı kadın cinayetleri verilerine ilişkin kullandığı “Bize itimat etmeyen, gazete kupürlerinden bunları toplayan bir anlayış söz konusu” sözlerine, “O gazete kupürü dedikleri öldürülen her bir kadının hayatıdır. Bizler de bu manşetler olmasın, bir arkadaşımız daha öldürülmesin diye mücadele veriyoruz” karşılığını verdi.

Önder, Soylu’nun kadın cinayetlerine ilişkin söylediği, “Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin. Ayıptır” sözlerine tepki gösterdi.

“Bu sadece ayıp değildir, suçtur” diyen Önder, “O koltuklarda oturanlar da almadıkları önlemlerle cinayetlerden sorumludur” dedi.

Soylu’nun “İdeolojik ve siyasi saiklerle sürekli olarak rakamlar konusunda bize itimat etmeyen, gazete kupürlerinden bunları toplayan bir anlayış söz konusu” sözleriyle Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nu hedef almasını eleştiren Önder, “Kadınlar her gün öldürüldüğü için o haberlere manşet oluyor” ifadelerini kullandı.

Önder, “Her gün şüpheliler serbest bırakılıyor. Cezanın, ancak sosyal medyadan tepki gelince geldiğini biliyoruz. Cezasızlık arttı. Yapılması gereken etkin soruşturma. Bizler İstanbul Sözleşmesi’nin ve 6284 sayılı kanunun her bir maddesi uygulanana kadar mücadele edeceğiz” dedi.