Kadın doktora dehşeti yaşattı: Başhekim, muayene odasında tecavüz etti

24 Haziran 2020 Çarşamba, 09:04

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki özel bir hastanenin başhekimi, aynı hastanedeki kadın doktoru kendi odasında ilaç ve alkolle bayıltarak tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI

Olay, 30 Mayıs'ta Lüleburgaz ilçesindeki özel bir hastanede meydana geldi. Başhekim A.Ç.’nin aynı hastanedeki meslektaşı kadın doktora tecavüz ettiği iddiası üzerine, polis A.Ç. tutukladı. Dehşet verici olayın ayrıntıları kadın doktorun emniyetteki ifadesiyle ortaya çıktı.

GÜN İÇİNDE ÜÇ İLAÇ VERDİ

Psikoloğu ile birlikte polise giden kadının ifadesinde, olayın meydana geldiği hastanede nöbetçi olduğunu söyledi. Birkaç gün önce sevgilisinden ayrıldığı için o gün, doktor A.Ç’nin kendisine rahatlatması için alprozam etkili, güçlü bir ilaç verdiğini kaydeden doktor, “Aynı gün saat 20.00 gibi yine hastanenin acil servisinde çalıştığım esnada yanıma gelerek bu ilaçtan bir adet daha verdi. Ben yine ilacı kullandım. A.Ç’nin ısrarları üzerine odasına gittim. Odaya girdiğimde masa üzerinde kadehler içinde alkol vardı. Ben ilaçların etkisinde olduğumu ve alkol alırsam toksik tepkime oluşturacağını düşündüğümden bunu reddettim. Bu esnada bana gün içinde 3’üncü ilacı da vermişti."

Yaşadığı dehşet verici olayın ardından olayı yargıya taşımaya karar verdiğini söylediği öğrenilen kadın doktorun, polise şikayetçi olduğu öğrenildi. Şikayet sonrası harekete geçen polis soruşturma başlattı. Başhekim A.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.