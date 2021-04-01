'Kadın dostu kent' Çiğli'de vizyon toplantısı

01 Nisan 2021 Perşembe, 13:18

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün öncülüğünde organize edilen etkinlik, Pelikan Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış konuşmalarını Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Uçar ile CHP Kadın Kolları MYK üyeleri Hatice Semerci ve Nurşen Balcı yaptı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla ilgili sunumun yapıldığı toplantıya kadın meclis üyeleri, kadın muhtarlar, siyasi partilerin kadın ve gençlik kolları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda kadın katıldı. Katılımcıların görüş ve önerileri için masalara bırakılan formlar etkinlik sonunda toplanarak değerlendirilmesi amacıyla ilgili müdürlüklere gönderildi.

KADIN DOSTU KENT

Başkan Utku Gümrükçü’nün göreve gelmesiyle birlikte ilk icraatlarından birisinin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nü kurmak olduğunun ifade edildiği sunumda; kadın başkan yardımcısı ve müdür sayısının artırılması, İstanbul Sözleşmesi’nin kadına şiddeti önleyici maddelerinin TİS’e dahil edilmesi, kadınların şiddete maruz kalmaması için Aile İçi Şiddet Acil Destek Hattı’nın kurulması, Flamingo Kadın Kooperatifi ve üretici kadın stantlarının açılması, kadınlara yönelik meslek edindirme ve hobi kurslarının düzenlenmesi, kadın haklarıyla ilgili mücadele veren STK ve derneklerle sürdürülen iş birlikleri, kadınların sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılmasının teşvik edilmesininilk iki yıl içerisinde hayata geçirilen başlıca hizmetler olduğu vurgulandı.

ÇOCUK HAKLARI BİRİMİ KURULDU

Kadınlarla ilgili hizmetlerin anlatıldığı toplantının ikinci bölümünde çocuklara yönelik hayata geçirilen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Çocuklara yönelik hizmetlerin kurumsal, bütünsel ve sürdürülebilir olması amacıyla Çocuk Hakları Birimi ve Çocuk Hakları Komisyonunun kurulduğu ifade edildi. Çocuk haklarının hukuki zeminde güvence altına alınması adına daAvrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından hazırlanan Lanzarote Sözleşmesi’nin alt metni olan “Çocuğa Karşı Cinsel Şiddetin Durdurulması için Yerel ve Bölgesel Yönetimler Antlaşması’nın” imzalandığı ve sözleşme kapsamda çalışmalara vakit kaybedilmeden başlandığı belirtildi.

GÜMRÜKÇÜ: KADIN VARSA UMUT VAR

Kadınların hayatın her alanında eşit hak ve özgürlüklere sahip olması adına mücadele ettiklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadınların yönetimde, üretimde, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde yer alması adına sürdürdüğümüz çalışmaların tanıtımı için bilgilendirme toplantısı düzenledik. Kadınlara yönelik hayata geçirdiğimiz hizmet ve projelerimizi anlattık. Çiğli Belediyesi olarak, bundan sonraki süreçte de kadınların yanında yer almayadevam edeceğiz” dedi.

"KADINLAR BİRDEN BÜYÜKTÜR"

İstanbul Sözleşmesi’ni yaşatmak için mücadele etmeye devam edeceklerini belirten CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Uçar, “Kadınlar birden büyüktür. Tüm kadınlar için hayati öneme sahip olan İstanbul Sözleşmesi’nin yaşatılması için mücadelemizi sürdürüyoruz. Şiddet olaylarına karşı kararlı tutumu ve bu doğrultuda hayata geçirdiği hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanımız Utku Gümrükçü’ye teşekkür ediyorum” dedi.

BALCI: KADININ GÜCÜ VAR

Böyle önemli bir etkinlikte yer almaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen CHP Kadın Kolları MYK üyesi Nurşen Balcı, “Kadınların örgütlenmesi çok önemli. Birlik ve beraberlik içerisinde olursak başaramayacağımız hiç bir şey yok. Geçmişten bugüne kadınların eşit hak ve özgürlük mücadelesine destek olan Belediye Başkanımız Sayın Utku Gümrükçü’ye bir araya gelmemize vesile olan bu organizasyonu düzenlediği için teşekkür ediyorum. Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz” dedi. Güzel bir amaç için bir araya geldiklerini söyleyen bir diğer CHP Kadın Kolları MYK üyesi Hatice Semerci ise “Kadının evde, sokakta ve alanlarda gücü var. Bu gücümüzü birleştirip sesimizin daha gür çıkmasını sağlamalıyız” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.