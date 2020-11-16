Kadın futbolcu Sevgi'nin sakatlığı ciddi
Sağ dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle Sevgi Çınar, Estonya ve Rusya maçlarında görev yapamayacak
A Milli Kadın Futbol Takımı’nın Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakalarında 27 Kasım Cuma günü Tallinn’de Estonya, 1 Aralık Salı günü Antalya’da Rusya ile oynayacağı maçların kadrosuna dahil edilen Sevgi Çınar, sakatlığı gerekçesiyle aday kadrodan çıkartıldı.
26 yaşındaki kanat oyuncusu sol dizinde yaşadığı menisküs yırtığı sebebiyle Estonya ve Rusya ile oynanacak karşılaşmalarda forma giyemeyecek. A Milli Takım ve Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nın önemli isimleri arasında yer alan Sevgi Çınar’ın tedavisine İstanbul’da devam ediliyor.
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