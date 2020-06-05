Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Kızılateş: ‘Hamilelik izinlerinin 24. haftaya indirilmesinin bilimsel karşılığı yok’

05 Haziran 2020 Cuma, 06:00

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Ali Kızılateş, kamuda çalışan hamilelerin 24. haftadan itibaren idari izinli sayılması kriterinin “bilimsel olarak belirlenmediğini” söyledi.

Opr. Dr. Kızılateş, koronavirüs nedeniyle kamuda çalışan hamilelerin idari izinlerinin Cumhurbaşkanı kararıyla 32. haftadan 24. haftaya indirilmesine ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu.

Doğum uzmanı hekimlerin, takip ettikleri gebelere, hamileliğin riskine göre rapor düzenleyebildiğine dikkat çeken Kızılateş, “Biz riskli olan bütün gebelere, gebeliğin kaçıncı haftasında olursa olsun rapor düzenliyoruz. Bu keyfi bir uygulama, tıbbi değil. Tıbbi açıdan bir gebelik riskliyse, 7 haftadan itibaren bile çalıştırılamaz raporu verilir. Gebe, 24. haftada eğer gebelik riskli seyretmiyorsa çok rahat bir döneme giriyor ve bu 32. haftaya kadar sürüyor. Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen 24. hafta kriterini tıbbi olarak açıklamak zor” dedi.

Kişinin yaptığı işe göre iznin belirlenmesi gerektiğini belirten Kızılateş, “Doğum öncesi için eğer bir genelge düzenlenecekse, farklı işkollarının durumları göz önüne alınarak düzenlenmeli. Ağır ve teması fazla bir işkolundan çalışan gebe, 24. haftadan önce izne ayrılabilir. Ayrıca, bir diğer sorun da getirilen iznin sadece kamuda çalışanlara uygulanacak olması. Kamu dışında olup da sigortalı çalışanlara, kendi işinde Bağ-kur’lu olarak ya da tarlada çiftçi olarak çalışanlara da devlet desteğinin sağlanmalıdır” dedi.

Koronavirüs riskinin hamileliğin her evresinde aynı seyrettiğini belirten Kızılateş, “Tıbbi açıdan 24. gebelik haftası ile 12. ya da 32. gebelik haftası arasında koronavirüs riski açısından bir fark olamaz. Hemen hemen her gebelik haftası benzer riskleri taşır. Elimizdeki verilere göre, 24. gebelik haftası sonrası korona enfeksiyonu açısından tıbben artmış bir risk henüz söz konusu değildir. 24. hafta kriterini ancak şununla açıklayabiliriz: Doğum, 24. haftadan önce olduğunda bunu doğum değil, ‘düşük’ kabul ediyoruz. 24’ten itibaren anne karnında bebeğin başına bir şey geldiğinde, bunu ‘bebek ölümü’ olarak kaydediyoruz. 24 haftadan sonra doğan bebek, yoğun bakım koşullarında da olsa tıbben yaşayabilir bir canlı olarak kabul ediliyor. 24 haftanın gebelikteki tek kriteri budur. 24 haftadan önce koronavirüsten dolayı bir düşük gerçekleşirse, bu bebek ölümü olarak kaydedilmez. Bu durum, ülke istatistiklerine de böyle giriyor. Ülke istatistiklerinde bebek ölümlerinin artması, ekonomik gelişmişlik açısından da etken olarak kabul edilir.”

‘DOĞUM SONRASI ÖNEMLİ’

Kızılateş, “Doğum sonrası izni uzatmak, bebeğin anne ile temasını artırmak için gereken bir adımdır. Koronavirüs sürecinde de annenin bir önce işe gitmemesi, hem anne hem bebeğin sağlığını korur, bulaş riskini de azaltır. Asıl uzatılması gereken doğum sonrası verilen 8 haftalık kısa süreli idari izindir” dedi.